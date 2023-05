OM : « Ce communiqué ressemble à un tract de la CGT »

Après sa défaite 1-2, samedi dernier contre Lens, l’OM s’est senti pénalisé par des erreurs d’arbitrage et a réagit via un communiqué. Cependant ce communiqué fait quelque sceptiques. Sur le plateau du DFM, notre invité, Jérémy Attali-Pietri (journaliste actu.fr) s’interroge sur l’intérêt de ce communiqué par le club à ce moment de la saison.

Ce n’est pas la première que l’OM se plaint des erreurs d’arbitrage qui lui sont défavorables. Cependant il est assez rare que le club réagisse via un communiqué. Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Jérémy Attali-Pietri ne comprend pas la pertinence d’un communiqué pour se plaindre des erreurs de Clément Turpin. Le débat sur le communiqué de l’OM est à retrouver dans le replay complet de l’émission ci-dessous.

A quoi ça sert ce communiqué ?

« Pour moi ça ressemble à un tract de la CGT pendant la réforme des retraites, ironise Jérémy Attali-Pietri. Les mecs ne vont même pas le lire. C’est bien de faire un communiqué maintenant qu’il reste quatre matchs et que tu t’es bien enflé toute la saison. Tu fais un communiqué qui va un peu trotter dans la tête des arbitres, notamment dimanche. Mais à quoi ça sert ? Est ce qu’Aulas, Pape Diouf et Bernard Tapie marchaient par communiqué ? Tu es face à une institution compliquée à bouger et toi tu fais un communiqué. Ça ne marche pas comme ça. »

Il aurait fallu mettre la pression médiatiquement

« Il aurait fallu leur mettre la pression médiatiquement, en prenant la parole à la fin de chaque match, poursuit Jérémy Attali-Pietri. Et prendre à témoin les différents acteurs et diffuseurs. Il faut faire ce que faisaient Jean-Michel Aulas, Pape Diouf aussi parfois. Il faut les poser sur la table. Il n’y a que comme ça. Sinon un communiqué ce n’est pas suffisant. Ce n’est que mon avis, mais ils vont le regarder et dire : « Ah oui ok sympa.«