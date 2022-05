OM: Les lyonnais chambrent les marseillais après la défaite

Malgré une saison assez terne pour eux, les lyonnais se sont imposés par deux fois contre l’Olympique de Marseille cette année. Hier, après la victoire des Gones sur la pelouse du Vélodrome, certains joueurs n’ont pas hésité à prendre les réseaux sociaux pour chambrer les marseillais sur la défaite qu’ils venaient de subir.

C’est plus qu’une mauvaise opération, c’est un petit coup de massue. Après la défaite jeudi en Conference League contre le Feyenoord en demi-finale aller (2-3), l’OM vient d’enchainer une seconde défaite consécutive mais cette fois en championnat. Hier soir, les phocéens se sont inclinés contre l’Olympique Lyonnais dans un « Olympico » bouillant sur la pelouse du Vélodrome (0-3). Un revers qui fait mal et qui permet aux poursuivants des Marseillais de revenir dans la course à la deuxième place.

Victorieux, Monaco et rennes ne sont plus qu’à trois longueurs des hommes de Sampaoli à trois journées de la fin. Pour Lyon, cette victoire leur permet de rêver à une place européenne. L’équipe de Jean-Michel Aulas remonte à la septième place, à sept points de Monaco, 4ème. Une victoire pour l’honneur plus qu’autre chose pour les Gones qui va venir sauver leur mauvaise saison aux yeux de leur supporters. Après le match, certains joueurs lyonnais n’ont pas hésité à chambrer les olympiens sur cette défaite et à féliciter leur équipe. Jerôme Boateng et Sinaly Diomande ont pris leur compte Twitter pour faire passer leur message :

N’oubliez pas de sortir bien couvert après ce froid glaciale venu du Sud 🥶

Bonne soirée les Gones et allons chercher l’Europe en fin de saison 🙏🏿💪🏿 — Sinaly Diomande (@SDiomande2) May 1, 2022

Et voila! Belle victoire au Vélodrome! 🔥🙌🏽// Ice Cold! Another Olympico win! 🥶 @OL pic.twitter.com/h0YpwLr02n — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) May 1, 2022

Dembélé estime qu’il n’a pas fait faute sur le premier but !

Cette action risque de faire couler beaucoup d’encre. Hier, l’arbitrage de Mr.Gauthier a été plus que douteux, plusieurs faits de match et décisions ont été contre l’équipe de Sampaoli. Parmi elles, le premier bit où l’on voit très clairement Moussa Dembélé écrasé le bras de Pau Lopez avant que Lukeba pousse le ballon dans les cages. Pourtant pour l’attaquant lyonnais, il ne voit pas la moindre faute :

« Si je fais faute sur Pau Lopez? Non du tout, je touche la balle, c’est lui qui vient sur moi, l’ance-t-il. L’arbitre n’a pas sifflé faute donc forcément il n’y a pas faute et il y a but. Cela fait partie du foot. Ce n’est pas de la danse, c’est du foot, il y a des contacts. Mais non, il y a but. » Moussa Dembélé – Source : Conférence de presse d’après-match (01/05/2022)

