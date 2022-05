OM : Sampaoli reçoit les éloges de Courbis pour ce coup de génie !

Cette saison, Jorge Sampaoli a essayé différents schémas tactiques et différentes compositions d’équipes pour trouver la bonne formule. Une de ses principales idées cette saison a été de replacer Dimitri Payet en faux 9 pour une meilleure maitrise. Pour Rolland Courbis, cela a été un coup de maitre de la part de l’Argentin.

Ça été un des grands débats de la saison, le poste d’attaquant. Avec Arkadiusz Milik, Bamba Dieng et plus tard dans la saison, Cédric Bakambu en véritables attaquants disponibles, Sampaoli avait du choix pour placer un joueur à la pointe de son équipe. Malgré tout, l’entraineur argentin a privilégié d’autres options tout au long de la saison et une d’elles était de mettre Dimitri Payet, milieu offensif de formation, à la pointe de l’attaque marseillaise. Un pari qui devait permettre à l’OM d’avoir une meilleure conservation de balle ainsi qu’une meilleure maitrise et permettre aux ailiers de prendre plus facilement la profondeur.

Payet en 9, une idée de génie de Sampaoli ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avant sa blessure intervenue en toute fin de saison, Dimitri Payet réalisait son exercice le plus abouti. 16 buts et 13 passes décisives pour le n°10 olympien. Et si sa forme a été aussi resplendissante, Jorge Sampaoli est loin d’y être innocent. Dans un rôle taillé sur mesure pour lui, le capitaine marseillais a brillé dans ce poste de « faux 9 » où il pouvait décrocher à sa guise et organisait le jeu. Pour Rolland Courbis, désormais consultant sur RMC, le replacement de PAyet a été l’un des coups de génie du coach argentin :

« Autant je n’ai pas été d’accord avec Sampaoli sur l’utilisation de certains joueurs de façon bizarre à l’OM. En revanche, cette histoire de faux neuf, ce n’est pas seulement l’idée d’avoir un faux numéro neuf qui était bonne, c’est l’utilisation de Payet. Cette utilisation de Payet dans ce rôle de faux neuf avec des joueurs vifs sur les côtés, je pense que c’est la meilleure. Sampaoli n’a pas cherché dans son effectif un numéro neuf ou un faux attaquant, il a simplement utilisé de manière très intelligente son meilleur joueur avec Payet qui peut décrocher dans ce rôle pour lancer les joueurs rapides sur les côtés. »Rolland Courbis – Source : RMC Sport (23/05/2022)

Je suis plus un leader technique sur le terrain que quelqu’un qui va emmener son équipe – Payet

Pièce maîtresse du style de jeu de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet donne plus d’informations sur le type de leader qu’il est, de l’importance qu’il a pris dans l’effectif et sur l’évolution de son rôle sur le terrain et en dehors depuis son arrivée à l’OM.

« Je n’ai pas une âme de capitaine en soi, après le temps et l’expérience a fait que j’ai le brassard aujourd’hui et que le Dimitri Payet qui avait 20 ans n’était peut-être pas aussi bon que le Dimitri d’aujourd’hui parce qu’il lui manquait plein de choses, de l’expérience, de la maturité d’être un peu plus malin, c’est vrai que le fait d’avoir passé quasiment huit ans ici ça vous fait grandir beaucoup plus vite. Pour ma part, je suis plus un leader technique sur le terrain que quelqu’un qui va emmener son équipe mais sans forcément avoir des discours mais c’est rare. « Dimitri Payet – Source : Canal + (25/04/2022)

