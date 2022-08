OM: Ce futur adversaire en Europe met en avant l’ambiance du Vélodrome

Futur adversaire de l’OM en Ligue des Champions, le Sporting Portugal aura son mot à dire dans cette phase de groupe. Son directeur sportif, Hugo Viana a quant à lui déjà foulé la pelouse du Vélodrome…

L’Olympique de Marseille a hérité d’un tirage plutôt clément pour sa campagne en Ligue des Champions (Tottenham, Sporting, Francfort). Un groupe homogène où les olympiens peuvent espérer rejoindre les 8e, sans pour autant prendre les rencontres à la légère.

Hugo Viana, directeur sportif du Sporting Portugal, et ancien joueur de Newcastle s’est remémoré du match entre les Anglais et l’OM en 2004, dans lequel Drogba avait brillé. Ce soir là, le stade a tremblé…

L’ambiance pour les joueurs est très bonne– Viana

« Nous devons penser match par match. Tous les groupes sont difficiles. Tottenham, Marseille et l’Eintracht Francfort ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions. Nous sommes heureux de jouer contre eux et nous verrons comment ça se passe. J’y ai joué une demi-finale en tant que joueur de Newcastle contre Marseille. Je sais que l’ambiance pour les joueurs est très bonne et en même temps très compliquée. Les supporters sont très solidaires de leur équipe. Ce sera un plaisir d’être là et nous aurons plaisir à y jouer. » Hugo Viana— Source: Conf (26/08/22)

L’OM doit passer les poules – Chancel Mbemba

Le défenseur Chancel Mbemba est revenu sur la participation de l’OM à la Ligue des Champions. S’il est conscient du niveau de la compétition, il estime que l’OM doit se montrer ambitieux et viser une qualification en huitième de finale.

» Pour nous c’est un défi. On veut faire plaisir aux supporters parce que pour eux ça fait longtemps. En 2020, avec le Covid, ils n’étaient pas là. On est un grand club, qui doit être le plus haut possible. On doit passer les poules, ça n’est pas facile mais c’est important pour donner une bonne image de l’OM. » Chancel Mbemba – Source : AFP (26/08/2022)

C’est un groupe de Ligue Europa– Beye

« Quand je dis que c’est un groupe de Ligue Europa, Francfort n’a pas fini dans la première partie de tableau en Bundesliga, Tottenham termine 4e en Premier League… Je pars du principe que ça reste abordable. J’aurais aimé plus prestigieux pour l’OM, pour les soirées qu’on a envie de vivre. Maintenant, Marseille doit se dire qu’il se trouve dans un groupe à sa portée pour faire une belle campagne en Ligue des Champions. Mais ce sont tout de même des équipes de qualité. » Habib Beye– Source: Canal + (25/08/22)