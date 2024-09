OM : la presse italienne fan de De Zerbi !

La victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais a marqué la presse italienne. Roberto De Zerbi est considéré comme celui qui est à l’origine de ce succès dans la plupart des journaux sportifs outre-alpins.

Depuis que Roberto De Zerbi est arrivé, l’OM est redoutable. Actuellement premiers de Ligue 1, égalités avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, les olympiens n’ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison (4 victoires et 1 nul).

Roberto De Zerbi est officiellement devenu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en juin dernier. L’ancien coach de Brighton a constitué son équipe à l’aide de Pablo Longoria et Medhi Benatia, avant de démarrer la saison 2024/2025 avec succès. Le technicien italien et ses hommes sont invaincus, ils ont néanmoins concédé un match nul au Stade de Reims (2-2), à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Les médias italiens sont impressionnés par les performances de l’OM et par la méthode De Zerbi, qui semble porter ses fruits.

À lire aussi : OM : la direction a trouvé son trio…

La presse italienne séduite

L’OM de Roberto De Zerbi impressionne déjà l’Italie https://t.co/eH9uFOfVs6 — Foot Mercato (@footmercato) September 24, 2024

La victoire de l’Olympique de Marseille, pourtant en sous-effectif, face à l’Olympique Lyonnais (2-3) dimanche soir, a fait couler de l’encre dans les journaux sportifs italiens. « Après une victoire comme dimanche soir à Lyon, Marseille rêve grand », peut-on lire dans l’édition du Corriere dello Sport d’hier. « L’équipe a réalisé un exploit pour le moins héroïque. À 10 hommes après même pas 5 minutes suite à l’expulsion malheureuse de Balerdi, il a su s’adapter au jeu, non seulement en défendant et en laissant la possession à l’OL […] À Marseille, après 5 journées de championnat, ils sont déjà fous de Roberto De Zerbi. Il peut donner un titre qui manque à l’OM depuis 2010, seul le temps nous le dira. »

De son côté, la Gazzetta dello Sport écrit : « De Zerbi a déjà enrichi l’OM, entrant dans la tête des joueurs qui l’ont suivi quand il y avait à se battre, sans abandonner le jeu, ni se contenter d’un nul. Le technicien a inversé le jeu avec les changements. Le groupe de Roberto De Zerbi n’a jamais abandonné. »

À lire aussi : OM : « Rulli arrive à déstabiliser le tireur ! »

à LIRE AUSSI : OM version Juve, la polémique Benatia / Bastien, Carboni ça traine…