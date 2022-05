OM: Ce journaliste s’inquiète pour la fin de saison du club olympien

Avec la défaite subie à Rennes (0-2), les marseillais ont perdu très gros. Ejecté de leur place de dauphin du PSG, les phocéens pourraient tout perdre en cas de défaite lors du dernier match contre Strasbourg et d’une victoire de Rennes dans le même temps. Un scénario catastrophe que Denis Balbir, journaliste sportif, craint par dessus tout.

Une défaite qui pourrait compter. Samedi soir, à Rennes, l’Olympique de Marseille a subi une défaite (2-0) qui a eu de grosses conséquences. Car dans le même temps, Monaco s’est imposé à domicile face à Brest (4-2) pour une neuvième victoire d’affilé et à profité de la défaite olympienne pour s’installer à la deuxième place avec une meilleure différence de buts. Un écart infime mais qui suffit, ce sont les monégasques qui sont en passe de se qualifier directement pour la LDC et Marseille qui devrait passer par un tour préliminaire.

À lire aussi : Mercato concurrents OM: Deux titulaires de Genesio sur le départ cet été ?

Balbir craint le pire des scénarios pour l’OM !

La bonne nouvelle pour les olympiens c’est que tout reste possible à l’aune de cette dernière journée. l’OM peut encore finir deuxième en cas de contre performance monégasque à Lens et si les phocéens font un meilleur résultat que Ben Yedder et ses coéquipiers contre Strasbourg. À l’inverse, tout pourrait tourner à la catastrophe pour Marseille. En cas de défaite face aux alsaciens et de victoire rennaise à Lille, les hommes de Jorge Sampaoli pourrait finir 4ème et être renversé en Europa League. Une fin de saison cauchemar que Denis Balbir, journaliste sportif ose imaginer dans un billet pour le média But ! :

« Battu 2-0 à Rennes, l’OM est en train de tout gâcher en cette fin de saison. Comme beaucoup de monde, les Olympiens n’ont pas vu venir le retour en flamme de l’AS Monaco, auteur de neuf victoires consécutives et désormais deuxième. Il y a quelques semaines, Marseille semblait hors de danger dans la course à la deuxième place. Aujourd’hui, rien n’est perdu pour la qualification directe en Ligue des Champions mais il existe aussi un risque de finir quatrième avec le Stade Rennais, revenu à trois points avec un meilleur goal-average. Un tel scénario serait catastrophique. La percée de Monaco a mis le doute dans les esprits olympiens. Désormais, il faut ajouter à cela l’usure physique. On sent bien aujourd’hui que les joueurs sont à bout de souffle. Il y a des blessures. Notamment sur des joueurs majeurs comme Dimitri Payet. Quand votre équipe repose sur un joueur de grand talent et qu’il n’est plus là, vous le ressentez. » Denis Balbir – Source : But ! (16/05/2022)

Balbir très excité par la dernière journée !

Avec cette course au podium et à la Ligue Europa où tout peut se passer, la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats va tenir tout le monde en haleine. Monaco à Lens, Rennes à Lille et Marseille face à Strasbourg, 3 matchs qui vont déterminer l’avenir de ces clubs. Pour le journaliste de M6, l’OM garde les cartes en mains et devra surtout se concentrer sur la victoire face à l’équipe de Julien Stéphan :

« Cette dernière journée s’annonce déjà passionnante pour les places 2, 3 et 4 en Ligue 1. La qualification directe pour la C1 pèsera énormément pour l’OM et pour Monaco. Même s’il sera soutenu par un stade en fusion, j’ai peur qu’on voit plus de fébrilité du côté de Marseille.Le point positif, c’est que l’OM a encore les cartes en mains. Avant de faire des calculs d’apothicaire, il faut battre Strasbourg. Les hommes de Jorge Sampaoli doivent se mettre dans la tête qu’ils disputent leur finale d’Europa League. C’est le match le plus important de la saison. Quand on a fait la course en tête tout du long, on ne peut pas dégringoler à la 38e journée. Samedi, il faudra gagner. C’est le résultat essentiel. » Denis Balbir – Source : But ! (16/05/2022)

À lire aussi : Mercato OM : Boubacar Kamara a déjà un accord avec ce top club espagnol?