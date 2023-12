OM : Ce qui agace Gattuso selon Pierre Ménès !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Via sa chaine Youtube, l’ancien journaliste Pierre Ménès est revenu sur cette rencontre avec un OM une nouvelle fois aux deux visages.

Après la 15e journée de Ligue 1, l’ancien journaliste Pierre Ménès a débriefé les rencontres dont celle de l’OM. Il pointe du doigt cette incroyable inconstance. « L’OM a fait la même prestation qu’à Lorient, avec une première mi-temps plutôt parfaite, totalement maitrisée avec deux jolis buts. Le premier de Murillo sur une magnifique passe d’Aubameyang, le deuxième d’Harit qui a bien suivi une belle action d’Ndiaye. Tout roulait à la mi-temps, on avait l’impression que l’OM était parti pour une victoire vraiment tranquille surtout que Clermont semblait avoir abandonné toute ambition dans ce match. Et comme face à Lorient, coupure de courant après la mi-temps, plus rien. les Auvergnats sont revenus sur un but de la tête de Jim Allevinah , les marseillais se font peur et c’est assez incompréhensible. Je sais que cela agace profondément Gattuso ce Marseille aux deux visages, surtout ces deuxième périodes ou il y a un manque total de constance ! »

« Je suis très content aujourd’hui. La première mi-temps a été une grande performance au niveau tactique, technique. La seconde, on a souffert mais c’est normal. (…) Vous (journalistes) étiez souvent surpris de la confiance des joueurs en conférence de presse. C’est grâce à eux si l’on remonte, ils croient en ce qu’ont fait. (…) En réalité, on a encore rien fait, l’objectif c’est de continuer à grappiller des points et prendre des places au classement. (…) Le public ? (en français) Chapeau ! Je remercie milles fois le public. Si on a aussi bien débuté, c’est grâce à cette atmosphère. Ce n’est pas un hasard si on a ces résultats ici. Le public est un vrai plus pour nous », a déclaré l’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso au micro de Prime Video au terme de la rencontre.