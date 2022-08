OM : « Ce qu’ont fait les joueurs, c’est un peu culotté « 

Matthieu Lacroix est revenu hier pour FCM sur la réunion demandée par les joueurs à Pablo Longoria. S’il comprend les motivations, il trouve la démarche plutôt culotté.

Pour l’influenceur Matthieu Lacroix, la réunion demandée par plusieurs cadres du vestiaire marseillais à Pablo Longoria est culottée. Selon lui, il ne faut pas aller trop vite avec le nouvel entraîneur de l’OM car c’est aux joueurs de s’adapter à leur nouveau coach et à son nouveau système. Pour lui, les joueurs doivent faire preuve de professionnalisme et s’accrocher. Il estime qu’il est trop tôt pour apporter un jugement sur Igor Tudor et qu’il faut attendre les premiers matchs de championnat pour se faire une véritable opinion.

» C’est un peu culotté. Ils avaient peut-être des questions à poser mais à partir du moment où on change d’entraîneur, il faut s’adapter. Chaque entraîneur est différent. Ils ont tous leurs méthodes. Avec Tudor, on voit bien qu’il y a une nouvelle façon d’entraîner, plus rugueuse et plus stricte. Je pense que c’est ce qu’il faut aux joueurs. J’ai l’impression que le niveau des entraîneurs a aussi augmenté, ils deviennent plus durs parce qu’il y a de plus en plus de bons joueurs qui viennent jouer en France. C’est quand même osé pour des joueurs d’aller se plaindre de cette façon à leur président. Aujourd’hui, si Tudor ne convient pas aux joueurs et qu’on le met dehors, on fait quoi ? Je ne pense pas que ce soit la solution de changer d’entraîneur comme il le font. Il faut donner sa chance à Tudor et le laisser travailler. Je comprends les supporters qui sont inquiets quand ils voient le contenu qui a été proposé pendant les matchs amicaux. Moi je n’ai pas aimé ce que j’ai vu. Malgré ça, on ne va pas mettre un entraîneur dehors au bout de cinq matchs. Il va falloir que les joueurs adhèrent à son discours. Ils n’ont peut être pas l’habitude mais ils va falloir qu’ils s’accrochent. À partir du moment où ton entraîneur te donne des consignes, tu l’écoutes. C’est du professionnalisme. Il faudra voir les premiers matchs de championnat, si ça ne marche pas, on pourra commencer à se poser des questions. » Matthieu Lacroix – Source : Football Club de Marseille (04/08/2022)

