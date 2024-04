OM – Riolo : « c’est quoi ce nouveau délire ? »

L’Olympique de Marseille occupe actuellement la 9e place du classement de Ligue 1. Lyon est passé devant le club marseillais en s’imposant ce week-end face à Brest. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué la saison ratée des deux clubs rivaux.

En s’imposant contre Brest ce dimanche (4-3), Lyon est passé devant l’OM au classement. Les marseillais ont certes disputé un match de moins, mais ils sont actuellement dans une spirale de défaites préoccupantes (5 défaites consécutives toutes compétitions confondues).

Dans l’émission l’After Foot, le journaliste de l’After Foot Daniel Riolo a évoqué la saison ratée de l’OM et de Lyon qui vont se battre dans le sprint final pour arracher une place européenne :

« Rennes c’est compliqué ils perdent contre Toulouse ils perdent contre Lorient en ce moment ils perdent contre tout le monde. Il n’y a plus aucune référence. Tu as l’impression que le club a explosé il n’y a plus rien de rationnel. C’est comme Lens ou Franck Haize a dit je n’ai aucune explication rationnelle à nos performances. J’ai l’impression que Rennes pourrait dire exactement la même chose. Si à la fin de la saison, tu as Marseille, Lyon et Rennes, hors de la zone Europe ou qui se contentent d’aller chercher une pauvre conférence ligue, aucune de ces équipes-là, peut venir me dire que c’est une réussite », explique l’éditorialiste sur les ondes de RMC Sport avant de poursuivre :

On parlera clairement d’un échec

« On parlera clairement d’un échec pour ces trois équipes-là, à part Lyon, s’il gagne la coupe de France. Ce n’est pas juste anecdotique, une saison sans coupe d’Europe. Ton club perd de la valeur. Tes joueurs perdent de la valeur, tu dois tout reconstruire. Lyon septième, ou l’OM septième ? Mais ça devrait être la place de Reims, c’est une place de tocard, ils ne peuvent pas se contenter de ça.Je n’entends parler que de cette septième place, c’est comme si c’était devenu un objectif pour ces équipes. La septième place, mais c’est quoi ce nouveau délire il faut arrêter »

