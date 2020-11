OM : « J’attends un changement complet de l’animation ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi consacré au déplacement face à Strasbourg avec nos journaliste Benjamin Courmes ainsi que Mourad Aerts. Notre journaliste estime l’animation proposée par André Villas-Boas ne fonctionne plus pour l’OM et ses joueurs.

Notre journaliste Mourad Aerts estime que l’Olympique de Marseille doit changer d’animation de jeu de toute urgence. Alors qu’André Villas-Boas fait face à plusieurs absences notamment en défense pour le déplacement à Strasbourg ce soir, l’occasion de tenter de nouvelles choses. Notre journaliste ne voit en aucun cas du football sur les dernières rencontres disputées par l’OM et s’attend à voir du changement concernant la tactique et les joueurs mis en place ce soir en Alsace.

Je ne voit plus du football à l’OM !

« Notre système de jeu c’est le 4-3-3 inoffensif. Avec ce système met Cristiano Ronaldo devant ! C’est la même chose que je te disais avec Rudi Garcia dans le passé, même avec Ronaldo devant l’équipe est nulle. Les ballons n’arrivent pas jusqu’aux attaquants. Il faut changer toute l’animation. Déjà, je ne sais pas si Payet méritait d’être titulaire vu ses dernières prestations. Mais il faut changer ça, qu’on arrête de tourner autour du pot et de faire des semi-changements. Cette animation ne fonctionne plus, ses joueurs ne fonctionnent plus. Je veux juste voir des actions de jeu avec trois passes devant le but, juste du football. Le football est un jeu collectif, ce n’est pas des individualités qui doivent faire des différences toutes seules. J’attends un changement complet de l’animation. »

Mourad Aerts – Source : DFM (05/11/2020)