OM : Trois absents pour Villas-Boas qui confirme qu’il va devoir bricoler face à Strasbourg

A la veille du déplacement de l’OM à Strasbourg, ce vendredi en Ligue 1, André Villas-Boas a été interrogé sur les absents pour cette rencontre. Le coach portugais a également expliqué qu’il va devoir de nouveau inventer une défense…

Après la débâcle mardi soir face à Porto (3-0), l’Olympique de Marseille retrouve le championnat de Ligue 1 vendredi soir pour une rencontre face à Strasbourg. Présent en conférence de presse, AVB a confirmé les absences d’Hiroki Sakai et d’Alvaro Gonzalez pour suspension.

Nagatomo pourrait jouer à droite

L’OM est l’actuel 5e du championnat est compte à ce jour 15 points (4 victoires, 3 nuls et 1 défaite). Après avoir vu la rencontre annulée face au promu le RC Lens pour cas de COVID dans l’effectif lensois, Marseille se déplace à Strasbourg afin de se relancer. L’heure pour AVB de remobiliser ses hommes afin de limiter la casse juste avant la trêve internationale. Cependant, le coach portugais, va devoir faire avec l’absence de deux habituels titulaires. Hiroki Sakai et Alvaro Gonzalez sont suspendus. De plus, Nemanja Radonjic est gêné à une cuisse mardi à Porto et pourrait être forfait.

Sakai et Alvaro suspendus, Radonjic forfait ?

En conférence de presse, AVB a notamment pesté quant à la suspension du latéral japonais qui aurait dû être effective pour la rencontre face à Lens. L’entraîneur ne comprend pas pourquoi la suspension est reportée sur le match face à Strasbourg. À lui donc de trouver une solution, il a laissé entendre en conférence de presse aujourd’hui que l’autre latéral japonais Yuto Nagatomo pourrait évoluer sur le flanc droit. Une alternative qu’il avait déjà voulu mettre en place face au RC Lens avant l’annulation de la rencontre.

Cependant, AVB à annoncé qu’il pourrait également changer une nouvelle fois de tactique de jeu. Comme face à Manchester City, le coach lusitanien aurait peut-être l’idée d’évoluer en 3-5-2. Il n’est évident qu’avec l’absence d’Alvaro Gonzalez, la défense à trois soit constituée de Boubakar Kamara, Duje Caleta-Car ainsi que de Leonardo Balerdi. Ce qui laisserait la place à une éventuelle titularisation de Pape Gueye au poste de milieu défensif. Ce qui est sûr, c’est qu’il suffit de deux absents au sein de l’effectif pour qu’un casse-tête se présente face à André Villas-Boas…

Je vais bricoler — Villas-Boas

« On se retrouve avec Sakai absent dans un match où il n’aurait pas dû l’être. Il devrait être absent pour le RC Lens, ce match a été annulé donc sa suspension aurait dû être pour ce match. Maintenant on se retrouve avec deux absents Sakai et Alvaro. On ne peut pas sortir en désavantage dans une telle situation. On ne peut pas payer à Strasbourg l’absence de Sakai. Je vais bricoler. Yuto n’a pas fais le voyage à Porto parce qu’il était malade. Avant l’annulation du match face à Lens, je lui ai parler de la possibilité de le titulariser sur le côté droit. Il s’est entraîné hier, ça devrait être donc soit lui, un autre ou un changement de système. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse (05/11/2020)