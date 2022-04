OM : Cédric Bakambu veut rester optimiste !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 face au Paris Saint-Germain hier soir. En fin de rencontre, Cédric Bakambu a souhaité rester optimiste pour la fin de la saison.

C’était un match attendu. L’Olympique de Marseille s’est malheureusement incliné 2-1 hier soir sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Si les Olympiens ont concédé l’ouverture du score, Duje Caleta-Car a pourtant permis à ses coéquipiers d’égaliser sur corner à la demi-heure de jeu. C’est un penalty inscrit en fin de première période par Kylian Mbappé qui a validé la victoire parisienne hier soir.

J’ai confiance en mon équipe – Cédric Bakambu

À lire aussi : PSG – OM : Les mots forts de Thierry Henry après le Clasico !

Pour autant, l’OM reste tout de même 2e avec 59 points à l’issue de la 32e journée de Ligue 1. En fin de rencontre, Cédric Bakambu a tenu à réagir. L’attaquant congolais est optimiste pour la fin de la saison :

« J’ai confiance en mon équipe, en mon staff technique, et comme je l’ai dit précédemment, il va falloir faire le maximum pour engranger le maximum de points avant la fin de saison. On est déçus. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas perdu de match. Maintenant, il va falloir se remettre dans le bain assez vite. On a une rencontre qui arrive dans quelques jours et il va falloir se remettre d’aplomb pour pouvoir réattaquer et entamer ce sprint final de la plus belle des manières » Cédric Bakambu – Source : Zone mixte (17/04/2022)

On a rivalisé avec le PSG – Amine Harit

À LIRE AUSSI : PSG – OM : « Ils font ce qu’ils veulent ! » La colère de Gueye contre l’arbitrage !

Entré en jeu en seconde période, Amine Harit n’est pas parvenu à aider ses coéquipiers à revenir au score. À l’issue de la rencontre, il est revenu sur la défaite de son équipe. L’international marocain estime que les Olympiens sont tout de même parvenus à tenir tête au leader du championnat jusqu’à la fin du match :

« On est frustré. On a montré un beau visage de l’OM. Ce n’était pas un match facile, contre une grande équipe. Il y a de la déception. Il faudra vite switcher parce qu’on rejoue mercredi, c’est le plus important. On a rivalisé, et même mieux que cela, on a été à la hauteur ce soir face à une équipe du PSG qui est l’une des meilleures du monde. On aurait pu arracher mieux que cette défaite. Un point, ça aurait été logique sur la physionomie de la rencontre. (…) Je ne pense pas qu’il y ait eu un gros impact. On a fait le match qu’on devait faire. On a eu une bonne possession et des situations pour faire mal à cette équipe du PSG. Comme je l’ai dit, on a rivalisé. Je ne pense pas qu’il y ait eu un écart physique entre les deux équipes. À notre niveau, on doit être prêt à jouer tous les trois jours. (…) On a rivalisé avec le PSG. Il nous manquait de la verticalité, de la profondeur et de la présence dans la surface adverse. Malgré tout, il faut retenir le positif de ce match. On a montré un très beau visage. Il faut penser à Nantes. » Amine Harit – Source : Conférence de presse (17/04/2022)