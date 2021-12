OM : Ces trois joueurs qui « doivent plus percuter » !

Dans une interview accordée à la Provence ce vendredi Olivier Echouafni a fait le point sur le jeu proposé par l’OM cette saison. En effet, pour l’ancien joueur de l’OM, les ailier doivent être plus percutants…

Pour Olivier Echouafni, Ünder, Lirola, Dieng doivent être plus percutants. Que dire de Luis Henrique ?

Il faudra tenir physiquement, ce projet de jeu étant exigeant — Echouafni

«L’OM a trouvé son rythme de croisière après une période difficile due à l’enchaînement des matches avec la coupe d’Europe, qu’ils ont bien géré, malgré la non-qualification. Ils doivent encore s’améliorer pour marquer, aller plus vite dans les transitions offensives. La possession c’est bien, mais il faut trouver d’autres solutions. Avec la vitesse d’Ünder, Lirola, Dieng, ils doivent plus percuter, avec Dimitri Payet à la baguette, qui amène la plus-value dans la justesse technique et la finition. Il faudra tenir physiquement, ce projet de jeu étant exigeant». Olivier Echouafni – source : La Provence (17/12/2021)

Notre consultant Jean-Charles De Bono aime Bamba Dieng sur son côté gauche. Face à Strasbourg, il a provoqué, fait des appels intéressants et proposé des solutions à Dimitri Payet qui était à la baguette.

« Man of the match? Moi je mets Dieng ! Même s’il a raté cette superbe occasion en première mi-temps quand on le lance dans la profondeur. Cette occasion, il se la crée ! Il se la crée une nouvelle fois par sa vitesse, son appel. Il part dans le dos de l’adversaire. Pour moi, l’Homme du match c’est Dieng même si Payet a une nouvelle fois été bon. Il y en a quelques uns qui étaient bons mais Payet a été le chef d’orchestre. Dieng apporte quelque chose, de la rapidité… Il apporte de la nouveauté dans le jeu marseillais ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (13/12/21)