OM : « C’est le meilleur match de la saison »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Reims lors du dernier match de la première partie de saison et se retrouve donc sur la troisième marche du podium à mi-parcours. Dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi soir, nous dressons un bilan du meilleur match de la première partie de saison.

Extrait de notre émission diffusée hier soir sur notre chaîne YouTube. Nous faisons un bilan à mi-saison du meilleur match disputé par l’Olympique de Marseille.

« J’ai bien aimé la victoire de l’OM face à Rennes. Je trouve que Rennes est une équipe bien classée dans ce championnat, qui nous surprend car ils ont des joueurs assez talentueux. Et l’OM avait fait un très bon match ce jour-là en les battant 2-0 au Vélodrome. Après il y a le match de Paris, c’était un peu différent. Même si c’était un match nul, on a vu une équipe de l’OM qui a pu rivaliser avec les Parisiens dans le jeu, dans la combativité, dans l’envie, dans tout ce qu’il pouvait y avoir sur le plan tactique. Ces deux matches et notamment celui de Rennes, j’ai beaucoup aimé. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

Le match à Monaco sans doute où c’est le match que tu maîtrises le mieux – Mourad Aerts

De son côté, notre journaliste Mourad Aerts a une préférence pour le match remporté face à l’AS Monaco malgré l’absence de Dimitri Payet ce soir-là.

« Le match à Monaco sans doute où c’est le match que tu maîtrises le mieux. Ce qui est marrant, c’est que les deux matches que tu maîtrises le mieux c’est Monaco et Strasbourg. Face à Monaco, il y avait encore cet enthousiasme de début de saison où tu te procures plus d’occasions. Strasbourg tu t’en procure beaucoup moins mais tu en concèdes moins aussi, t’es plus solide. Dans l’ensemble c’est très solide. Pour moi, si tu regardes Monaco et Strasbourg il y a un peu la même idée de jeu. C’est d’avoir Dieng et Luis Henrique qui partent des côtés pour arriver dans l’axe. Sauf qu’avec la même idée de jeu, tu le fais différemment. Face à Strasbourg, tu essayes d’avoir plus de maîtrise. J’ai préféré Monaco car il y avait la belle histoire de Bamba Dieng qui marque deux buts, qui frappent les poteaux, qui ratent des occasions et qu’on découvrait au très grand jour au très haut niveau. C’était un match très enthousiasmant malgré l’absence de Payet, c’était un match collectif. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

