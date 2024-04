OM : « C’est le moment d’incorporer des jeunes ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille. Nos journalistes sont Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Yacine Youssfi ont notamment évoqué la possibilité de donner une chance à la génération U19 actuellement qualifiée pour les demi-finales de Coupe Gambardella.

Suite à la question d’un de nos auditeurs sur cette fin de saison de l’OM, Yacine Youssfi valide cette idée. « Inclure les 3 ou 4 meilleurs joueurs des U19 dans l’effectif pro pour préparer la saison prochaine ? Bien sûr, la saison est râpée, elle est terminée. Il ne reste plus que la coupe d’Europe, c’est le moment de le faire. Ne faut-il pas aussi repartir la saison prochaine avec un groupe plus restreint et rajouter les meilleurs jeunes ? Toute personne rationnelle va être d’accord avec ça. Il faut que la décision vienne d’en haut. »

Je me pencherai vers le centre de formation pour y piocher avec parcimonie dedans

Même son de cloche du côté de notre consultant, Jean Charles de Bono qui a été formé au club et propulsé dans l’équipe première qu’il fallait sauver alors qu’elle était en mauvaise posture en Ligue 2 au début des années 1980. « On peut parler de Soglo, qui a joué en début de saison. Est-ce que Garcia est meilleur que lui ? Pourquoi ne pas tenter. Est-ce que ceux qui participent aux rencontres sont meilleurs que certaines jeunes ? On voit les résultats, les prestations, je me pencherai vers le centre de formation pour y piocher avec parcimonie dedans. Qu’est-ce que l’on risque. Il faut leur laisser du temps… »

