Le défi de Sampaoli, le message de Payet à l’ASSE, et la confidence à Nasri… Les 3 infos OM de ce lundi

Objectif second pour Sampaoli !

Contesté ces derniers mois, Jorge Sampaoli a vraisemblablement mis de l’eau dans son vin pour contenter les supporters, le président et certains joueurs… Le coach argentin a pris les trois points avec l’OM ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne, reprenant ainsi la deuxième place juste derrière le PSG après que l’OGC Nice et Rennes se soient neutralisés sur le score de 1-1.

La course au podium et à la seconde place sont plutôt bien partis ! Sampaoli veut également continuer sa route en Conference League et tenter d’aller chercher un trophée cette saison. Au micro de Canal +, l’entraîneur s’est donné un défi avant la fin de la saison : Il veut qualifier les Marseillais en Ligue des Champions pour rester la saison prochaine.

« Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (03/04/22)

L’agacement de Sampaoli !

En conférence de presse d’après match l’entraineur olympien n’a pas manqué de critiqué la LFP dans sa gestion du report de cette rencontre initialement prévue la veille à Geoffroy-Guichard.

« Ça a été difficile, parce qu’on ne savait pas à quelle heure où on allait jouer, peste le coach olympien. C’était difficile de planifier avec sérieux une vraie gestion de groupe. Les horaires changeaient sans arrêt. Plusieurs hypothèses ont été émises, puis retirées. Dans un championnat comme la Ligue 1, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’incertitudes autour d’un match, qui était pourtant prévu de longue date. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2022)

Saint-Etienne toujours un déplacement qu’on aime– Payet

Dimitri Payet n’a pas réalisé une grande partie lors de la victoire de l’ASSE (2-4), son ancien club malgré sa réalisation sur pénalty. Ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, le capitaine de l‘Olympique de Marseille est revenu sur la situation des Verts en zone mixte. Il n’a pas manqué d’adresser une déclaration de soutien pour le club du Forez en grande difficulté, actuellement à la 18e place du championnat.

« Je suis attristé parce que j’ai passé quatre saisons ici. J’espère qu’ils ne feront pas partie des relégués, parce que Saint-Étienne dans le Chaudron, c’est toujours un déplacement qu’on aime. Je leur souhaite le maintien. De tout cœur. Ils ont pris pas mal de points depuis le début de la phase retour et j’espère que ça va aller mieux pour eux. » Dimitri Payet— Source: Zone mixte (03/04/22)

L’OM s’est imposé (2-4) contre Saint Etienne ce dimanche. Interrogé par les journalistes à la fin de la rencontre en zone mixte, le milieu de terrain de l’OM Mattéo Guendouzi a souligné l’excellente ambiance qui règne au sein du groupe olympien.

« Bien sûr, je pense que ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que la vie de groupe est très importante et depuis le début de la saison, on est plus que des coéquipiers, on est tous des amis. C'est pour ça que ça se retranscrit sur le terrain avec de belles victoires comme ce soir. Il reste deux mois, ça va être très important, il va falloir continuer comme ça, rester focus sur nos objectifs et ça va le faire ! » Mattéo Guendouzi – Source : Zone Mixte (02/04/2022)

Si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerai qu’avec des milieux de terrain. Dix milieux centraux et un joueur avec des gants



Ce dimanche, Canal Football Club a diffusé une interview de Jorge Sampaoli réalisée par Samir Nasri. Le jeune retraité a pu poser des questions à son ancien entraîneur à FC Séville et notamment sur sa conception du jeu et ce qu’il veut proposer à l’OM.

L’Argentin a une nouvelle fois expliqué qu’il souhaitait jouer avec dix milieux de terrain et un seul gardien de but parce que la construction est l’aspect qui lui plaît le plus dans le football.

« Tu me connais et tu sais que pour nous la construction du jeu représente tout. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerai qu’avec des milieux de terrain. Dix milieux centraux et un joueur avec des gants. J’ai de l’amour pour le ballon. Je ne veux pas que l’adversaire ait le ballon. (…) Cette équipe de Marseille, actuellement, tente d’acquérir ce modèle de jeu. Elle peut encore progresser, avec des joueurs qui ont le niveau pour la faire progresser. Pour ce type de jeu, comme le fait Manchester City, il faut des joueurs qui ont les capacités pour gagner les matches de cette manière. Pour moi, le football ça ne dépend pas de l’entraineur, ça appartient aux joueurs. (…) J’ai donc besoin de joueurs qui au-delà d’assimiler l’idée, ont la qualité pour l’appliquer. Notre problème actuellement, c’est que l’équipe doit faire plus de passes dans le camps adverse. On fait plus de passes dans notre camp que dans le camp adverse. Ce qui nous a manqué cette année, c’est de l’efficacité. Nous n’avons pas concrétisé dans des matches que l’on aurait du gagner parce qu’on les dominait. C’était le cas en Ligue Europa contre la Lazio, contre Galatasaray. » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (Interview avec Nasri, 03/04/22)