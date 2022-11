OM : « C’est un fort potentiel, c’est l’avenir ! »

Ce lundi, à 11h du matin, le Cameroun affrontera la Serbie lors de la Coupe du Monde. Le jeune joueur de l’OM Simon Ngapandouetnbu fait partie du groupe Camerounais comme troisième gardien. Dans le journal la Provence ce lundi, Benjamin Moukandjo a dit tout le bien qu’il pensait du marseillais lui prédisant un bel avenir.

Dans les colonnes du journal La Provence l’ancien Lion Indomptable Benjamin Moukandjo, aujourd’hui consultant sur BeIN Sports, évoque la sélection-surprise du jeune gardien de l’Olympique de Marseille Simon Ngapandouetnbu, remplaçant du titulaire André Onana : « J’en entends le plus grand bien. C’est un gardien à fort potentiel. Au Cameroun, on a toujours eu de grands spécialistes comme Bell, Songo’o, Nkono et aujourd’hui Onana. Simon, c’est l’avenir. À l’OM, il va apprendre, et ici, il observe, il prend ses marques. J’espère qu’il fera une grande carrière ».

Le mardi 8 mars 2022, le gardien de but âgé de 18 ans, a avait paraphé une prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille dont la durée n’avait pas été communiqué.