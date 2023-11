L’Olympique de Marseille a concédé le match nul face à Strasbourg (1-1) ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Un résultat illogique pour Patrick Vieira au vu de la physionomie de cette rencontre.

Au terme du match nul de son équipe face à l’OM, Patrick Vieira était plutôt satisfait de la première période de ses joueurs. L’entraîneur strasbourgeois a notamment salué la performance de son attaquant, Kevin Gameiro.

« Je pense que l’on méritait mieux ce soir »

🎙️ Patrick Vieira : « Je pense que l’on méritait mieux ce soir. Il y a quand même eu pas mal de déchet technique au niveau de la prise de décision et la frustration elle est là. Il y avait la place pour gagner. »#RCSAOM (1-1) pic.twitter.com/3hyDCXIASG — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 25, 2023

« Je pense que l’on méritait mieux ce soir, a déploré le technicien français en zone mixte. Il y a quand même eu pas mal de déchet technique au niveau de la prise de décision et la frustration elle est là. Il y avait la place pour gagner. Ce qui m’a plu ce soir c’est l’état d’esprit. On a tous été disciplinés. L’expérience de Kévin (Gameiro) nous a fait énormément de bien ce soir. Il nous a énormément apporté dans ses déplacements, par sa qualité technique. Le public a poussé, il a senti que l’on pouvait gagner. En seconde période, on a défendu en avançant mais on doit faire mieux encore dans les 30 derniers mètres« , a-t-il ajouté.

