OM : Cette jeune recrue raconte son adaptation à Marseille

Le gardien belge de 18 ans Jelle Van Neck, recruté cet été au Club NXT en Belgique, s’est exprimé dans les colonnes du journal belge « De Nieuwsblad« . Il y parle de son adaptation à Marseille où il joue pour l’instant avec l’équipe B et en Youth League.

Ce n’est pas la recrue phare de l’été mais il a à déjà fait des étincelles. Le jeune gardien belge Jelle Van Neck, que Pablo Longoria est allé chercher en Belgique du cote du Club NXT, s’est exprimé sur adaptation à l’OM et Marseille.

Une adaptation progressive

Il s’entraine avec le groupe pro mais joue avec l’équipe B ainsi qu’avec les U19 en Youth League, compétition ou il a déjà eu l’occasion de briller en égalisant à la dernière seconde sur corner face aux jeunes de l’Eintracht Francfort. Dans une interview accordé au journal « De Nieuwsblad« , il parle de son adaptation à Marseille dans un environnement nouveau pour lui.

L’expérience du Football à Marseille reste incomparable

Le jeune flamand explique qu’il doit encore s’adapter à un nouvel environnement et un nouveau rythme de vie mais profite de la chance qui lui est donné de rejoindre l’OM :

« Vivre et travailler à Marseille a demandé beaucoup d’adaptation. Le logement m’a été offert par le club, mais pour le reste je suis tout seul. La langue officielle est bien sûr le français. Je ne suis pas linguiste, mais ça vient naturellement. Je n’ai pas adopté les traits de caractère français pour le moment. Je reste un Flamand sobre, mais l’expérience du football à Marseille est incomparable. Pour de nombreux supporters c’est leur seul exutoire. Ce sont de vrais purs et durs, qui forment ensemble l’un des noyaux de supporters les plus fous et les plus durs d’Europe » Jelle Van Neck – source : De Nieuwsblad – 20/06/2022

« Je m’entraîne avec les jeunes et l’équipe première de Marseille. Je peux vous assurer que ce sont des journées chargées et intenses. Nous nous entraînons souvent deux fois par jour et vous êtes constamment surveillés en ce qui concerne la nutrition, le sommeil, etc… » Jelle Van Neck – source : De Nieuwsblad – 20/06/2022

