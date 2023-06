OM : Cette obsession de Marcelino peut créer des tensions avec des joueurs !

« Ça peut engendrer des tensions parce qu’il y a des amendes, des contrôles surprises, a expliqué TomasPina, ancien joueur de Villarreal, à LaProvence. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d’engagement… Si un joueur n’est pas prêt à s’engager à 100%, il ne joue pas. Dans certains clubs, des joueurs se permettent parfois de manger moins bien, de s’entraîner plus tranquillement, de ne pas aller en salle. Avec lui, ça ne marche pas. »

Tout le monde a dû perdre 3 ou 4 kg

Jérémy Perbet a été sous les ordre de Marcelino un an et demi à Villarreal, de janvier 2013 à l’été 2014. Il se souvient d’un coach positif, attentif mais exigent surtout en termes de poids. « J’ai dû me mettre au poids idéal, aux restrictions qu’il voulait : tout le monde a dû perdre 3 ou 4 kg. Il estimait que la plupart étaient en surpoids alors qu’on n’en avait pas trop l’impression, expliquait le joueur à L’Equipe. La première fois que je suis titulaire, je mets 2 buts, avec 2, 3 kg en plus. Je lui dis que c’est mon poids de forme. Il m’a répondu que non. Et je me suis rendu compte que c’était pour mon bien. »