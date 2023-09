OM : Clauss au dessus du lot !

Note de L’Equipe 6/10 Le plus énergique des Marseillais, et ce n’était pas trop compliqué, vu l’encéphalogramme plat de l’équipe pendant près de 80 minutes. Le latéral droit s’est arraché pour proposer des solutions, en seconde période notamment, enchaînant des une-deux percutants et des récupérations hautes (82e). Il a été parfois imprécis dans le dernier geste, il a vu une belle frappe contrée (31e) puis un coup-franc direct sur la barre de Restes (78e).

Note de Maxifoot 7/10 Ni ailier, ni piston, l’international tricolore a pourtant été l’un des Marseillais les plus en vue dans la moitié de terrain adverse. Comme souvent, il a beaucoup apporté sur son couloir et a parfois perturbé la défense adverse avec un positionnement axial. Son coup franc a heurté le haut de la barre et son centre du pied gauche a abouti à la tête de Rongier sur le poteau. Pas de chance.