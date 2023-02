OM : Clauss, élément incontournable !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1-3 face à Nice au Stade Vélodrome. La première défaite depuis la reprise après la Coupe du Monde. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss.

L’OM s’est incliné 1-3 face à Nice au Stade Vélodrome en match de clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les marseillais avaient pourtant attaqué le match par une grosse pression sur les visiteur, mais sur un contre, Thuram a été tout proche d’ouvrir le score. Le collectif olympien s’est rapidement enrayé face à la pression des Niçois, le pressing et l’impact physique. L’OM a été une nouvelle fois en difficulté lors de ce premier acte, à l’image d’un Payet imprécis et d’un Vitinha perdu dans sa nouvelle équipe. Nice a ouvert le score sur une frappe renvoyée par Lopez, Diop est à l’affût et profite du temps d’arrêt de Mbemba. Bis repetita juste avant la mi-temps avec Laborde qui profite d’une nouvelle frappe non capté par le portier marseillais. Tudor va tout de suite réagir pour le second acte avec les entrées de Sanchez et Malinovskyi. L’attaquant chilien va tout de suite remettre son équipe dans le bon sens par son activité et sa justesse. Le but de Malinovskyi va récompenser une grosse domination olympienne à l’heure de jeu. Under mais aussi Sanchez par deux fois ont eu les occasions pour égaliser, mais c’est finalement Brahimi qui va tuer le suspens d’une belle frappe enroulé à la 86′. L’OM a perdu et va devoir retrouver sa force mercredi face au PSG.

La note de Jonathan Clauss : 7/10

Son appréciation

« Clauss, élément incontournable !

Absent suite à une blessure aux adducteur, la vitesse et l’apport offensif de l’ancien lensois avaient manqué. Après une entrée face à Nantes, le latéral droit retrouvé sa place de titulaire, il a été très actif. Souvent adroit dans ses prises de balles face à Bard, il a rapidement apporté du danger. S’il a raté quelques centres, il a frappé plusieurs fois au but (17′, 71′), deux tirs sortis par Schmeichel. Il est une nouvelle fois passeur décisif pour Malinovsjyi, de loin le meilleur passeur de l’équipe. Un retour important qui va faire du bien à l’équipe.

L’Equipe 7/10 Il a bien animé son couloir en première période et s’est même signalé sur une frappe détournée par Schmeichel (17e). Il a maintenu son activité ensuite et a même donné une passe décisive pour Malinovski (60e). Il a manqué le but de l’égalisation sur une frappe en angle fermée bien sortie par Schmeichel (71e). Le meilleur Marseillais ce dimanche soir. Maxifoot 7/10 L’ancien Lensois retrouve son volume et ses jambes de feu. Positionné très haut dans son couloir, le piston droit a fait mal sur chaque montée. Passeur décisif pour Malinovskyi, il échoue deux fois sur Schmeichel. Footmercato 6/10 De retour de blessure, l’habituel piston de l’OM retrouvait son côté droit. Percutant et très présent sur le plan offensif, l’ancien Lensois a réalisé une prestation intéressante. Souvent plus vif que son adversaire direct, Melvin Bard, en début de partie, il n’a cessé d’apporter sa vivacité dans son couloir malgré un déchet certain. Auteur d’une très belle frappe, repoussée par le portier du Gym (17e), le numéro 7 de l’OM s’est également illustré sur le plan défensif en repoussant quelques tentatives niçoises (37e). Passeur décisif sur la réduction du score des siens, le piston olympien s’est montré à la hauteur du rendez-vous et aurait même égaliser sans une nouvelle parade de Schmeichel (71e).

« Il n’y a pas de meilleure équipe dans le football. Mon analyse c’est que ce qu’avec les actions que l’on a concédé, nous ne méritions pas de prendre trois buts. Tout comme ce que l’on a créé ne méritait pas un seul but. Ils ont gagné parce qu’on a pas été assez bons. Les joueurs ont tout donné, je ne peux rien leur reprocher. Nous avons essayé, nous avons poussé. Nous avons besoin d’oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Non ce n’est pas une gifle pour nous. Nice est une bonne équipe avec des joueurs magnifiques. Nous avons beaucoup créé, nous avons poussé, on méritait mieux avec ce qu’il y a eu sur le terrain mais ça peut arriver à tout moment. Ils ont gagné face à Lens, ils ont gagné ce soir… Mon onze de départ? Non je n’ai pas pensé au match de mercredi face à Paris. C’était un onze normale avec quelques joueurs qui ont fait 45 minutes. Nous avons besoin de faire jouer tout le monde et il y a 3 matchs en 6 jours… Personne ne peut jouer 90 minutes avec cette intensité. Nous avons de la qualité sur le banc » Igor Tudor – Source : Free Ligue 1 (05/02/23)