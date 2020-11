Comme Rami, cet ancien défenseur de l’OM ne digère pas le comportement de la direction du club !

Rudi Garcia lui avait demandé de reste pour ensuite ne plus lui donner de temps de jeu, Rod Fanni, revenu aider son club de cœur, a été viré en 2018. Il ne digère toujours pas…

Il a joué deux fois à l’OM entre 2010-2015, puis 2016-2018, Rod Fanni a été limogé en 2018. Le défenseur avait pris part à 28 matches lors de la première saison de son retour, il avait ensuite été placardisé par Rudi Garcia alors que ce dernier lui avait demandé de rester l’été d’avant. Faute d’un accord lors du mercato hivernal, le contrat du défenseur de 36 ans a été résilié en février 2018. Interrogé par la Provence, il revient sur son départ et n’ en accepte pas la forme.

A lire : FANNI SE RAPPELLE DES PROMESSES DE TITRES, DE C1 ET D’EYRAUD QUI SE TRIMBALAIT AVEC LA LIGUE DES CHAMPIONS

dire que j’avais nui à l’image du club, ça fait mal — Fanni

« Partir ainsi, alors que j’ai toujours tout donné, jamais triché, je n’ai jamais dénigré les autres… Au contraire, quand c’était chaud, on m’envoyait souvent en conférence de presse pour défendre mes coéquipiers et les couleurs du club. Et à la fin, être licencié, aller aux prud’hommes, ça fait très, très mal. Je ne regrette pas d’avoir défendu ainsi mon club, mais être viré par une nouvelle direction qui n’a pas le respect de tout cela, ça fait mal. J’aimerais pouvoir revenir à Marseille avec le sourire, croiser des gens au club avec lesquels j’ai une longue histoire. On peut ne plus vouloir de quelqu’un, mais dire que j’avais nui à l’image du club, ça fait mal ».

Rod Fanni – source : La Provence (01/11/2020)