OM : Concernant la tactique, Sampaoli a prévenu ses joueurs !

Après avoir retrouvé les terrains depuis un mois, l’OM version Jorge Sampaoli prépare sa saison. Après avoir enregistré plusieurs arrivées depuis le début du mercato, le technicien argentin met en place sa tactique dans le plus grand des secrets.

Il n’avait pas réellement eu le temps de mettre ses idées de jeu en place en mars dernier. Mais Jorge Sampaoli semble préparer minutieusement la saison à venir de l’Olympique de Marseille. Après avoir enregistré les départs de plusieurs joueurs, le technicien argentin et Pablo Longoria se sont mis d’accord sur les arrivées de huit renforts. Depuis le début de la préparation estivale, la mayonnaise semble prendre entre les nouveaux arrivants et les joueurs déjà présents la saison dernière. De ce que l’on a pu apercevoir, le système de l’Argentin semble être un système hybride susceptible d’évoluer avec ou sans ballon.

Après avoir disputé six rencontres, l’OM est toujours invaincu. Vainqueur à quatre reprises face à Martigues (3-0), Sète (2-1), Servette (3-1) et Saint-Étienne (2-1), l’OM a concédé le nul face à Braga (1-1) et face à Benfica (1-1). À l’image de Gerson, Konrad de la Fuente ou Cengiz Ünder, les recrues se sont montrées décisives lors de ces oppositions. D’autre part, on constate déjà que Luan Peres, William Saliba ainsi que Mattéo Guendouzi ont pris leur marque.

Demain, l’OM de Jorge Sampaoli disputera son ultime match de préparation au stade Vélodrome face Villarreal, vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa, avant de démarrer sa saison. Un test intéressant pour l’équipe de Jorge Sampaoli, qui risque d’aligner à nouveau de nombreuses recrues sur le terrain.

ON VA PRENDRE DES RISQUES – ÁLVARO

L’entraîneur olympien veut faire dans la discrétion. Et il a prévenu ses joueurs, il ne veut pas qu’ils dévoilent d’indication sur ses idées de jeu avant le début de la saison. Álvaro, Pape Gueye et Mattéo Guendouzi ont tout de même posé quelques mots sur la philosophie de jeu de Jorge Sampaoli.

« On ne peut pas trop parler des consignes du coach, il ne veut pas trop qu’on le fasse. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on va prendre des risques, profiter avec le ballon et on va jouer tous les matches pour les gagner. » Álvaro – Source : La Provence (30/07/2021)

on défend d’une façon, on attaque d’une autre – PAPE GUEYE

« Le coach nous réclame des choses très précises et on doit les faire à l’entraînement comme en match. On défend d’une façon, on attaque d’une autre. On sent qu’on progresse beaucoup avec et sans ballon, ce qui est très important. » Pape Gueye – Source : La Provence (30/07/2021)

on travaille beaucoup de schémas tactiques – MATTÉO GUENDOUZI

« On travaille beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de schémas tactiques différents à l’entraînement. » Mattéo Guendouzi – Source : La Provence (30/07/2021)