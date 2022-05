Concurrents OM – LOSC : Létang répond au clash de Galtier !

Parti en mauvais termes avec sa direction lorsqu’il a quitté le LOSC, Christophe Galtier a attaqué son ancien président, Olivier Létang lors d’une sortie médiatique, il y a quelques jours. Aujourd’hui, le dirigeant lillois a tenu à lui répondre sans détour dans une entrevue accordée à la Voix du Nord.

Les relations se sont pas prêtes de s’apaiser entre le technicien du GYM et le président lillois. Il est de nature public que Christophe Galtier est parti du LOSC en mauvais termes avec son président de l’époque, Olivier Létang. Ce dernier avait d’ailleurs déclaré quelques jours après le départ du natif de Marseille que ce dernier ne l’avait pas prévenu en amont qu’il quitterait le nord de la France. Des accusations que l’ancien coach stéphanois a catégoriquement nié. Alors que les deux hommes n’avaient plus réalisé de sorties l’un sur l’autre depuis quelques mois, l’ancien marseillais a décidé de rallumer la mèche il y a quelques jours avec une sortie pour le moins explosive dans les colonnes de la voix du Nord :

» Je pensais honnêtement, ou naïvement, ou c’est peut-être mon côté humain, partir plus facilement avec tout ce que l’on avait fait dans le club, ce qu’on laissait en termes de valeur ajoutée pour l’effectif, avec un titre de champion. Et sur ça, je lui en veux. Alors il est content, il a obtenu une indemnité (de transfert, autour de 4 millions d’euros). Merci Jim Ratcliffe, merci l’OGC Nice. Il a eu la sensation d’être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l’institution. Mais il n’en a rien à foutre de l’institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu’à sa gueule. » Christophe Galtier – Source : la voix du Nord (16/05/2022)

Létang répond sèchement à Galtier !

Ce clash vient ternir le beau parcours de Christophe Galtier à la tête du club nordiste, lui qui a été sacré avec le LOSC l’année dernière en championnat. Attaqué pour le moins frontalement, l’actuel président du LOSC n’a pas tardé à réagir à ces propos. Il a choisi le même média que son ancien coach pour lui répondre. C’est donc à travers la voix du Nord que le dirigeant a tenu à se défendre et rendre la pareille à Galtier :

« J’ai été informé de sa décision de partir le mardi 25 mai (soit deux jours après le titre), à 16 h 56. Nous nous étions vus longuement le matin, et il m’a dit pour la première fois qu’il avait plutôt la volonté de s’en aller. Mais à la fin de l’échange, il était incertain. Il a rapporté ses propos en interne en sortant de la réunion (…) La situation a changé à partir de mi-juin quand il a compris que je respecterais ce que je lui avais dit le 25 mai, à savoir qu’il pouvait partir, mais pas libre, et que nous avons demandé à l’OGC Nice de prendre une position claire. Il était l’entraîneur du LOSC, sous contrat, et je voulais qu’il continue l’aventure avec nous. Je suis le président du club, donc je dois le protéger. » Olivier Létang – Source: La voix du Nord (18/05/2022)

