OM Concurrents: Monaco va perdre son taulier !

Auteur d’une saison remarquable, Aurélien Tchouaméni vit sans doute ses derniers instants sous le maillot monégasque. Courtisé par les plus grands clubs européens, le milieu de terrain de 22 ans devrait quitter le Rocher dans les prochaines semaines. Du côté des dirigeants monégasques, on s’est résolu à perdre celui qui a été probablement le meilleur joueur de la saison.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais chose acquise : Aurélien Tchouameni va quitter l’AS Monaco cet été. International Français, le natif de Rouen s’est imposé cette saison comme le véritable taulier du milieu de terrain monégasque et il a porté l’équipe jusqu’à la troisième place du classement après un début de saison compliqué. Fort de son nouveau statut, le joueur arrivé en provenance de Bordeaux en 2018 devrait quitter le club de la principauté pour passer un palier et jouer dans une des plus grandes équipes européennes.

Du très beau monde sur Tchouaméni ?

Très courtisé, le milieu formé au Haillan aura l’embarras du choix pour choisir sa prochaine destination. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et le PSG sont sur les rangs pour s’attacher les services de Tchouaméni. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, l’AS Monaco s’est résolu à voir son meilleur élément quitter le navire malgré une troisième place qui pourrait conduire le club en LDC. Au micro de la chaine l’Équipe, lundi, Phillipe Clément, l’entraineur monégasque a confirmé qu’il serait quasi impossible de retenir le n°8 :

« Il faut être honnête, les clubs du top 3 européen sont intéressés par lui. Pour cette raison, ce sera impossible de le remplacer par un joueur du même niveau, car les gros clubs seront déjà sur les rangs. » Phillipe Clément – Source: La chaine l’Équipe (23/05/2022)

La tendance du départ confirmé par le Directeur Sportif !

L’entraineur n’est pas le seul à s’être exprimé sur ce dossier chaud. Emboitant le pas de son coach, Paul Mitchell, le directeur sportif de l’ASM a également confirmé le départ du joueur de 22 ans. Ce dernier sait qu’il n’aura pas les arguments pour lutter avec les géants d’Europe qui courtisent Tchouaméni. L’anglais a confirmé que le club monégasque perdrait son homme fort cet été :

« Je n'ai pas de préférence pour être honnête. Comme toujours lorsque vous vendez un joueur, il faut une rémunération équitable. Le marché est différent chaque année (…) Il faudra être très agressif en termes d'offre pour que nous puissions perdre un joueur aussi incroyablement doué. »Paul Mitchell – Source: RMC Sport (23/05/2022)