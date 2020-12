OM : Courbis donne un conseil à André Villas-Boas pour « faire peur à l’adversaire » !

Dans le podcast After Marseille proposé par RMC Sport, Rolland Courbis s’est félicité de voir l’entraîneur marseillais changer d’organisation…

Il y a deux semaines l’ancien entraîneur de Marseille Rolland Courbis à donner son avis sur l’organisation mise en place par AVB. L’actuel consultant pour RMC Sport se lassait de toujours voir les mêmes compositions chaque semaine et avait proposé à Villas-Boas de s’inspirer du LOSC de Christophe Galtier. Aussitôt dit, aussitôt fait, Villas-Boas a aligné son équipe en 4-2-3-1, avec Benedetto en pointe.

combien de fois avons-nous vu Cuisance, Payet, Thauvin, Benedetto ou Germain depuis le début de la saison ? – courbis

« Finalement, l’Olympique de Marseille a joué avec deux attaquants et deux milieux offensifs avec Cuisance et Payet ! Coïncidence ça marche ! De temps en temps ça ne pourrait pas être l’organisation de Marseille le 4-2-3-1 ? Que Benedetto puisse avoir un copain à ses côtés, et deux footballeurs qui dans les 30 derniers mètres fassent de bonnes passes comme Cuisance et Payet? Avec ce classement qui est extraordinaire, quand nous avons joué, je dis nous en tant que Marseillais, combien de fois avons-nous vu Cuisance, Payet, Thauvin, Benedetto ou Germain depuis le début de la saison ? Nous avons 5 attaquants, il faut que ça fasse peur à l’adversaire. Je me languis de voir un OM-Montpellier, le Montpellier actuel face à cet OM actuel fera un 4-3, alors qu’il y a trois semaines j’aurais dit 0-1. »Rolland Courbis – Source : After Marseille (07/12/2020)