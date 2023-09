OM – Crise : Les joueurs vivent très mal la situation

L’Olympique de Marseille traverse une crise riche en rebondissement depuis ce mardi après-midi. Les joueurs, premiers touchés par ces évènements, vivent très mal la situation.

Depuis cette réunion qui a eu lieu ce lundi entre les groupes de supporters et la direction de l’Olympique de Marseille, rien ne va plus au club ! Dirigeants et coachs risquent de quitter le club après seulement cinq matchs de championnat et une élimination en Ligue des Champions. A quelques jours d’échéances importantes, les Olympiens sont dans la tourmente.

Les premiers à en souffrir? Les joueurs qui se demandent ce qu’ils font là d’après L’Equipe. Le quotidien sportif explique que certains d’entre eux se sentent perdus face à cette situation, d’autres en rigolent nerveusement. Une chose est sûre, les têtes ne seront pas 100% focus sur le match important qui doit avoir lieu ce jeudi soir face à l‘Ajax Amsterdam.

🚨 Côté OM, beaucoup de joueurs sont totalement perdus. Certains ont rigolé nerveusement de la situation, d’autres se demandent où ils ont mis les pieds. (@lequipe) pic.twitter.com/KaHsEKWC1D — BeFootball (@_BeFootball) September 20, 2023

Dugarry fustige les supporters marseillais !

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a clairement pointé du doigt les supporters marseillais: « Ça fait des années que l’on sait que les supporters ont trop de pouvoir en France. Des dirigeants sont encore surpris de ça, estime l’ancien attaquant de l’OM. Mais Longoria, à partir du moment où tu fais une réunion comme ça, tu t’attendais à quoi? (…) Tu sais que les coups de pression vont exister. Je les condamne fermement, je trouve ça honteux. Mais c’est évident qu’il va y avoir des coups de pression. C’est malheureusement le rôle que se sont donnés les supporters. On ne les sanctionne pas, on les laisse faire ce qu’ils veulent et quand ils veulent. »

