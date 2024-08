OM : « De Zerbi doit travailler sur cet aspect »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Raouf Ben Belgacem, conseiller technique du district de Provence s’est exprimé sur les manquements défensifs.

Après une très belle performance face à Brest, le match nul contre Reims a fait ressortir certaines faiblesses à l’OM, notamment sur le plan défensif. Raouf Ben Belgacem, conseiller technique au district de Provence a souhaité pointer du doigt ces manques défensifs. « Wahi a forcément eu une incidence forte sur le résultat du match. Mais on ne va pas s’arrêter qu’à lui, à un moment donné défensivement on a eu des gros manques. Et ces manques là ça n’a pas pardonné, le coup de pied arrêté on doit être mieux positionné que ça. J’ai l’habitude de dire au gardien, quand tu prends un but, c’est des personnes devant toi qui n’ont pas fait le nécessaire. Quand le Rémois fait cette remontée, il en passe 1-2-3-4, il a de la chance mais il se la provoque sur Balerdi et pour finir. Mais y a des manquements, et je pense que De Zerbi doit travailler sur cet aspect défensif, on doit mieux communiqués entre nous. »

» offensivement et au milieu de terrain on de gros potentiels, mais c’est défensivement que l’on doit travailler »…

« On a 9 nouveaux joueurs »

Le conseiller technique continue : « Le premier, c’est un manque de concentration je pense et le deuxième c’est un manque de communication. L’OM nous a montré sur le match de Brest que ça a été du 100%, une occase un but, et on n’aura pas ce type de match toutes les semaines. C’est là où il faut tempérer un peu et se dire, voilà y a du travail. Offensivement et au milieu de terrain, on a de gros potentiels, c’est défensivement on l’a vu sur Brest qu’on doit travailler. On a 9 nouveaux joueurs sur la feuille de match, il faut qu’on prenne le temps, qu’on apprenne à jouer ensemble. »

