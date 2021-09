Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain serait même sous le charme de l’entraineur argentin…

Il est l’un des 11 renforts olympiens recruté par Pablo Longoria lors du mercato estival. Prêté avec une option d’achat autour de 10 millions d’euros, Mattéo Guendouzi s’impose déjà comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un bon début de saison, le milieu de terrain met au service de l’équipe toutes ses qualités : sa combattivité, sa vision du jeu, sa qualité dans les transmissions.

Alors qu’il était mis au placard du côté de Londres et d’Arsenal, il retrouve une vraie joie de jouer au côté d’un entraineur qu’il aime. Selon les informations de l’Equipe, l’entourage de Mattéo Guendouzi a fait savoir qu’il était sous le charme de Jorge Sampaoli, il serait très épanoui dans sa nouvelle vie marseillaise.

Celui qui symbolise cette agressivité, c’est Mattéo Guendouzi – Eric Di Meco

Invité lors de notre Débat Foot Marseille, Eric Di Meco a affirmé que Mattéo Guendouzi était un joueur taillé pour évoluer à l’Olympique de Marseille et sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Je parlais dans le recrutement des joueurs qu’on ne connaissait pas, qui sont prêts à éclore, qui ont un gros potentiel, ce sont des paris. Peut-être que sur les 4 ou 5 qu’il a pris, il n’y en aura que 2 ou 3 qui vont exploser. Ce sera déjà pas mal. Ça permettra au club, parce que c’est la réalité du football aujourd’hui, de faire des plus-values. Il y a aussi d’autres joueurs. Pour moi, celui qui symbolise cette agressivité et le recrutement de joueurs qui doivent se relancer, c’est Mattéo Guendouzi. Le mec a quand même signé à Arsenal. C’est un joueur qui est une valeur sûre, qui a déjà un gros potentiel mais qui a besoin de se relancer parce qu’à un moment donné le choix de carrière ou le choix du club n’a pas été le bon. Par contre, au niveau de la grinta, on le voit déjà depuis le début de la saison mais il va prendre encore un peu plus d’ampleur parce que c’est un garçon qui a une grosse personnalité, qui met de l’impact sur son équipe et sur l’équipe adverse. Quand on regarde, c’est lui qui met le plus d’engagement. Le petit Kamara il met le pied, Rongier aussi est capable, derrière ils ont pris des costauds qui sont capables. Mais le teigneux, le chien de garde et celui qui est capable de faire monter au rideau ses copains, c’est Guendouzi. Et c’est important de prendre un mec comme ça parce qu’il a besoin de se relancer et son caractère va parfaitement à l’OM et à ce que veut faire Jorge Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)