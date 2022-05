Mercato OM: Les belles images du dernier match de Gigot avec son public !

Le joueur du Spartak Moscou a joué ce week-end son dernier match dans le stade de son ancienne équipe. Il rejoindra d’ici quelques semaines la cité phocéenne pour découvrir son nouveau club. Très passionné et proche de son public, le vauclusien a signé des adieux émouvants dans le stade russe.

Avec son recrutement annoncé à la fin du mercato hivernal, Samuel Gigot est l’un des gros coups de Pablo Longoria pour ce mercato estival. Le défenseur central va faire son arrivée d’ici quelques semaines à la commanderie et sera officiellement un joueur de l’OM. Sa signature va faire beaucoup de bien à secteur défensif qui sera à reconstruire cet été. Avec la blessure de Balerdi, la mise à l’écart d’Alvaro, les possibles départs de Caleta Car et Saliba, la défense olympienne sera un des chantiers prioritaires de Longoria et Sampaoli pour la saison prochaine. Le président olympien a déjà anticipé en arrachant la signature de l’ancien d’Arles-Avignon à la barbe de Lyon.

À lire aussi : Mercato OM: Conséquence dramatique en cas de non qualification directe en LDC ?

Gigot, les adieux du guerrier du Spartak !

Ce dimanche, le Spartak affrontait le Zénith dans un stade une nouvelle fois bouillant. Face aux premier du classement, les russes ont réalisé un beau match qui s’est soldé par un nul (1-1). Une dernière performance pour Samuel Gigot qui a fait ses adieux à son public à la fin du match. Connu pour sa passion et sa capacité à faire corps avec le public, le natif d’Avignon s’est laissé aller à quelques chants et a pris le temps de profiter de ses derniers instants dans ce stade où il a vécu beaucoup d’émotions.

Самюэль Жиго сегодня провел последний матч на домашнем стадионе «Спартака» 🔴⚪ Мощный прощальный заряд с болельщиками 📣 📹 @fcsm_official pic.twitter.com/i6zvECdYjN — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 15, 2022

Gigot, la belle surprise de l’an prochain ?

Samuel Gigot viendra donc renforcer l’arrière garde olympienne pour la saison prochaine. il faut dire que son arrivée devrait faire du bien à une défense un peu courte cette année, suite à la mise à l’écart d’Alvaro et la blessure de Balerdi. Mais plus que cela, pour notre invité, Massilia 1978, les phocéens pourraient avoir fait une très bonne affaire avec ce joueur à al réputation de guerrier qui présente de solides références défensives :

« Très bon joueur Gigot. Je suis très confiant et surtout j’ai de très bon retours, je pense qu’on a fait un très gros coup. Ça coute rien, il a de bonnes références, joueur de club, taulier en Russie où c’est pas simple de jouer et puis c’est un gars d’ici et lui vraiment, il vient avec l’écharpe donc je pense que ça va être une belle surprise, je suis très confiant pour l’an prochain » Massilia 1978– Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

À lire aussi : L’OM peut compter sur Lens ! Seko Fofana annonce la couleur à Monaco !