OM : Des crampons Puma aux couleurs du club ?

Alors que Puma et la marque BALR. vont mettre l’OM à l’honneur sur un maillot, un paire de crampons va sortir aux couleurs du maillot third de l’OM…

À l’occasion de la sortie de la paire de crampons : Ultra 1.2 du pack Speed of Light, la comparaison avec le maillot third de l’Olympique de Marseille tellement les coloris sont proches…

Plusieurs collaborations avec Puma

Au commencement de l’exercice 2018-19, l’OM a rejoint Puma en tant qu’équipementier officiel. Et il faut dire que dans la liste des clubs que la marque habille, celui de Marseille est au sommet de la pyramide. L’OM est parmi les 7 clubs partenaires les plus importants. Parmi eux, Marseille est accompagné par Dortmund, Manchester City, l’AC Milan, Valence, Chivas et Palmeiras. Puma détient également la signature de 6 joueurs en contrat individuel : Steve Mandanda, Alavaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Morgan Sanson, Dimitri Payet et Lucas Perrin.

Aucun lien revendiqué entre les crampons et l’OM

Comme le maillot 2020-21 de la collab’ avec BALR, qui a fuité sur la chaine Gol de Sergio. Puma semble s’être inspiré directement des codes couleurs du maillot « Champions League » de l’OM au moment de créer la nouvelle Ultra 1.2 du pack Speed of Light. La paire arbore les mêmes teintes de bleu, mais c’est le logo et son coloris « fizzy yellow » qui fait également liaison à la tenue olympienne. Cependant, le pack Speed of Light ne revendique aucun lien avec l’Olympique de Marseille. Une ressemblance frappante qui n’est peut-être qu’une simple coïncidence donc. De plus, la paire ne sera que peu voire pas du tout remarquer sur les terrains puisqu’au sein de l’effectif olympien, les seuls joueurs qui évoluent en Puma Ultra sont Christopher Rocchia et Richecard Richard. Ces deux jeunes joueurs ne sont pas (ou très peu) convoqués avec l’équipe première…