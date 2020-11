OM : Un nouveau maillot (en collaboration) a fuité ?

L’OM est actuellement sous contrat avec Puma jusqu’en 2023. Le retour du club en Ligue des Champions est une réussite pour la marque. En tant que club phare de Puma, l’OM pourrait avoir un maillot de la future collaboration avec la marque BALR…

Au commencement de l’exercice 2018-19, l’OM a rejoint Puma en tant qu’équipementier officiel. Et il faut dire que dans la liste des clubs que la marque habille, celui de Marseille est au sommet de la pyramide. L’OM est parmi les 7 clubs partenaires les plus importants. Parmi eux, Marseille est accompagné par Dortmund, Manchester City, l’AC Milan, Valence, Chivas et Palmeiras. Puma détient également la signature de 6 joueurs en contrat individuel : Steve Mandanda, Alavaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Morgan Sanson, Dimitri Payet et Lucas Perrin.

Une collaboration avec BALR

Une nouvelle collection devrait faire son apparition. Comme le maillot 2020-21 de la collab’ avec BALR, qui a fuité sur la chaine Gol de Sergio. La tunique pourrait donc être plutôt sobre, tout en noir, assortie de motifs en forme d’hexagones sur la partie supérieure et inférieure. Des formes dont les traits seront colorés, et formeront un dégradé allant du gris au bleu ciel au fur et à mesure qu’elles s’approchent des extrémités. Le col sera de la même couleur que l’équipement, et en-dessous apparaitront le logo de Puma en doré (à droite) et de l’OM (à gauche).