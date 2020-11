OM : Des nouvelles de Morgan Sanson ! Une condition pour un retour face à l’Olympiakos?

Morgan Sanson était absent ce samedi pour la victoire face au FC Nantes. La Provence nous donne des nouvelles du milieu de terrain de l’OM.

Ce samedi, l’OM recevait le FC Nantes pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire marseillaise sur le score de 3-1. Très remuant, Michaël Cuisance a très bien remplacé son coéquipier, Morgan Sanson, souffrant d’une angine et resté chez lui selon La Provence.

CUISANCE PLEBISCITÉ…

L’ancien joueur du MHSC ne s’était pas entraîné ce vendredi. André Villas-Boas avait expliqué en conférence de presse que Sanson avait de la fièvre et qu’il avait été testé négatif au test de la COVID-19. Pour espérer un retour face à l’Olympiakos (match se jouant ce mardi à 21h au Stade Vélodrome), il faudra qu’il fournisse un nouveau test négatif et qu’il se sente mieux physiquement.

Cependant, plusieurs supporters et observateurs du football ont été séduits par ce onze mis en place par André Villas-Boas et espèrent voir un peu plus Michaël Cuisance titulaire. Au coach portugais de faire ses choix ce mardi pour le cinquième match de Ligue des Champions avant le déplacement à Manchester City.