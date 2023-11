OM: Des nouvelles du dossier Medhi Benatia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après les départs consécutifs de Javier Ribalta et David Friio, l’ancien défenseur central du Bayern Munich et de la Juventus Medhi Benatia devrait bien devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe fait le point sur la situation.

L’Equipe donne des précision concernant Medhi Benatia, notamment sur sa qualité d’agent « de joueurs licencié à Dubaï et enregistré sur le marché anglais, ce qui lui permet de ne pas attendre un an avant de devenir dirigeant d’un club français, Benatia ne pouvait toutefois pas s’engager sans régler quelques problèmes, puisqu’il a notamment travaillé sur l’arrivée à l’OM du milieu Azzedine Ounahi en janvier dernier. »

La direction de l’OM travaille sur ces aspects juridiques sans se précipiter. Le journal sportif explique aussi que « selon ses proches, il n’en fait pas une question d’argent, loin de là : le gamin passé par le centre de formation marseillais (2003-2006) rêve de participer à la création d’un effectif cohérent et ambitieux. » L’arrivée de Benatia pourrait intervenir dans les prochains jours…

A LIRE : Mercato OM: Une recrue estivale annonce la date de son départ et sa future destination !

A LIRE : Ligue 1 : Nice, Monaco et le PSG s’envolent au classement ! L’OM dit adieu au podium ?

La situation devrait se décanter dans les prochains jours pour l’arrivée de Mehdi Benatia 🇲🇦 à l’OM ! Soucieux de ne pas être exposés à des conflits d’intérêt, les dirigeants marseillais travaillent sur les aspects juridiques d’une arrivée du marocain, sans se précipiter. ⌛️… pic.twitter.com/JM2XDRtcna — INFO.OM_13 (@infoom_13) November 6, 2023



Sauf retournement de situation, l’ancien défenseur central du Bayern et de la Juve Medhi Benatia devrait devenir le nouveau directeur sportif de l‘OM dans les prochains jours, après les départs consécutifs de Javier Ribalta et David Friio. Gilles Castagno est revenu sur le futur rôle du Marocain dans le club phocéen.

A LIRE AUSSI: OM : Marcelino pointe du doigt ce défaut du projet Longoria !

« Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive »

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.