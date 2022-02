OM : « Dès que le système ne fonctionne plus à un endroit, ça déraille…' »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille. Notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono, donne son sentiment sur les problèmes que rencontre actuellement Jorge Sampaoli face à certaines équipes du championnat.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean Charles de Bono, a donné son sentiment sur la contre performance de l’OM contre Clermont (0-2) ce dimanche. Il évoque le système de jeu de Jorge Sampaoli et certaines difficultés qu’il traverse actuellement dans le jeu.

« Sampaoli a mis en place un système de jeu qui a été extrêmement travaillé. Et à un moment donné, lorsqu’il y a un endroit dans ce système où ça ne fonctionne plus, il y a tout qui déraille. Ça perturbe l’équipe, et après, certains joueurs en rajoutent et se perdent dans des actions individuelles. Et c’est là que tu perds tout ton collectif et ta confiance. Quand tu perds ta confiance dans le jeu dans le système, tu as moins d’efficacité et surtout ça donne aussi de la force aux adversaires. parce que si nous on s’en rend compte pendant les matchs, les joueurs et entraîneurs adverses le voient et le ressentent aussi… Dans la difficulté, il va maintenant falloir trouver les forces, individuellement et surtout collectivement, pour aller batailler » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (21/02/2022)

Juste après la défaite contre Clermont, ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli avait évoqué la perte de confiance de son équipe après le premier but encaissé notamment.

Il y a eu beaucoup d’anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. — Sampaoli

« On est très mal entrés dans le match avec vingt premières minutes ratées et un but de retard. Ensuite, on a eu le contrôle, on a eu des possibilités et leur gardien a fait beaucoup d’arrêts. Mais tout était plus compliqué avec un but de retard. C’est dur pour nous ici, on a perdu beaucoup de points. On doit corriger ça et gagner des matchs à domicile. C’est très important pour nous et pour le public. Il y a eu beaucoup d’anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu’il est venu chercher et on n’a pas su lui donner. Il faut l’accepter et essayer de s’améliorer. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse/ L’Equipe (20/02/2022)