OM: Des tensions concernant la statégie sur la formation ?

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille est mis en lumière avec la qualification de l’équipe pour les demi-finales de la Coupe Gambardella. Toutefois, l’intégration des jeunes au sein de l’équipe première reste un défi.

Malgré la volonté des directeurs Yann Daniélou et Marco Otero d’améliorer le développement des jeunes talents, la transition vers le niveau professionnel demeure compliquée: « Les trois premières années sont celles de l’acceptation de la méthodologie, il faut séduire l’environnement au club« , explique Otero. « Il faut deux années de plus que ça devienne une vraie culture », a affirmé Otero.

Des tensions au sein de la direction sportive ?

Malgré des talents comme Darryl Bakola ou encore Enzo Sternal, le club olympien peine à les intégrer. Cela semble entravé par des enjeux économiques et la pression des résultats. La direction sportive, nouvellement constituée de Mehdi Benatia et Ali Zarrak, doit clarifier sa vision pour l’avenir du centre de formation. D’après les informations du journal L’Equipe, des tensions seraient récemment apparues entre le tandem Otero-Daniélou et Tessier-Zarrak concernant les différentes stratégies pour la formation marseillaise.

