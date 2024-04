Mercato OM : Marcelino veut jouer un mauvais tour à Longoria !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM devrait repartir avec un nouveau coach et un effectif remodelé la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, Pape Gueye serait dans les petits papiers de l’AS Monaco mais aussi dans celui de Villarreal !

Selon le média espagnol AS, Villarreal cherche un milieu de terrain car Etienne Capoue et Francis Coquelin arrivent en fin de contrat. Dans cette optique, le nom de Pape Gueye est de nouveau évoqué, d’autant que l’international sénégalais sera libre en juin prochain à la fin de son contrat avec l’OM. Villarreal et Marcelino serait prêt à lui proposer un gros contrat, lui qui attendait une offre salariale aux alentours des 300k€ / mois selon l’Equipe.

Villarreal prêt à faire une grosse offre à Pape Gueye ?

#Fichajes | El Villarreal tiene en agenda a Pape Gueyehttps://t.co/9jZkvF8xpF — Grada3.com (@Grada3com) April 5, 2024



Le journal L’Equipe était revenu sur la situation de Pape Gueye à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain est en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas prolonger après des propositions du club qui ne semble pas lui convenir. De son côté, l’AS Monaco a flairé le bon coup et semble intéressé par le profil du Sénégalais.

Les propositions de l’OM ne plaisent pas au clan Gueye

« Gueye est attaché à l’OM, mais il estime avoir toujours été traité comme la dernière roue du carrosse, en Provence. Il ambitionnait de rester pour un niveau de rémunérations se rapprochant de celles de Valentin Rongier (330 000€ bruts mensuels). L’OM a bien offert un contrat de quatre ans, mais pas à ces hauteurs », explique L’Equipe dans son article.

Il semble donc peu probable de voir l’ancien joueur du Havre dans les rangs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Sur le terrain, il avait été remis en scelle par un certain Jean-Louis Gasset, arrivé après le départ de Gennaro Gattuso. Le coach italien ne lui donnait que des miettes de temps de jeu.

🚨BREAKING : L’AS Monaco veut s’offrir Pape Gueye qui est en fin de contrat au mois de juin ! @lequipe pic.twitter.com/N0CbtqXMCf — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 3, 2024

Prolonge pape !! — Kondogbia

Cet hiver, l’OM a tenté de faire prolonger Pape Gueye. Le joueur a vécu un début de saison compliqué avec une suspension imposée par le TAS d’une durée de 4 mois. Le milieu de terrain est finalement revenu à la fin de l’année 2023 mais les propositions de prolongation n’ont pas été acceptées par le joueur et son entourage. Sur Instagram, il a publié une photo après la victoire face au FC Nantes. Geoffrey Kondogbia, son coéquipier, l’a commentée en lui demander de prolonger à l’OM !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PG22 (@p.gueye24)

« Il a plusieurs positions. Il peut jouer défenseur central, en milieu défensif et en relayeur car il a de la présence, le jeu de tête, la frappe de balle. Selon les matchs, l’évolution et les scénarios, c’est quelqu’un de malléable. Au Sénégal, il jouait 6 et pouvait redescendre entre les deux centraux », avait déclaré Jean-Louis Gasset avant le match contre les Canaris en cette fin de semaine. Le coach français apprécie beaucoup le milieu de terrain.