OM : Deschamps envoie un message à Payet

L’Équipe de France dispute un match amical au Stade Vélodrome ce vendredi soir face à la Côte d’Ivoire. Didier Deschamps a donné un entretien au journal La Provence dans lequel il évoque deux joueurs de l’OM qui ne font plus partie du groupe France : Steve Mandanda (36 ans) et Dimitri Payet (34 ans) . L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte aux deux olympiens.

« A un moment, il (Dimitri Payet, ndlr) a eu un rôle important, décisif même. Depuis, il y a eu d’autres joueurs. Au même titre que Steve, il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ca dépendra de la situation ». Didier Deschamps – Source : La Provence

🇫🇷 Payet prêt à revenir pour « cirer les pompes de Benzema »… La réponse de Deschamps : « Il me fait rire Dim. Il reste toujours sélectionnable. Il a eu des passages plus ou moins performants avec l’OM, mais il retrouve son meilleur niveau, il est décisif et souvent capitaine. »

