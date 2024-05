OM : Deux retours et un absent dans le groupe face à Reims !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM finira 6e de Ligue 1 en cas de victoire à Reims puis au Havre. Voici le groupe convoqué par Jean Louis Gasset pour ce déplacement à Reims.

Si Rongier, Nadir et Gigot sont blessés, Gasset peut compter sur les retours de Balerdi et Ounahi, incertain Harit est aussi présent. A noter que seul le jeune Simon Ngapandouetnbu est présent dans ce groupe qui a retrouvé une bonne partie de ses blessés avant ces deux matches importants.

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Meité, Gigot, Merlin, Garcia, Mbemba, Balerdi

Milieux : Gueye, Onana, Kondogbia, Veretout, Harit, Ounahi, Soglo

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Moumbagna, Correa, Henrique

Jean Louis Gasset a fait le point sur l’état du groupe de l’OM, Balerdi et Ounahi font leur retour, alors que Gigot est blessé, Harit et Aubameyang incertains… « On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot, il a un problème de hanche. Ounahi avait une contracture à la cuisse pour Lorient, je pense qu’il va s’entrainer. Harit reste incertain il a une contracture. Aubameyang a des problèmes gastriques depuis son retour d’Italie, il n’est pas en forme, fatigué et il ne s’est pas entrainé. »



Balerdi et Ounahi disponibles, Gigot blessé, Aubam et Harit incertains…