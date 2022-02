OM : Dieng et Gueye disponibles face à Nice ?

Récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye devraient être de retour à Marseille aujourd’hui. Jorge Sampaoli jugera s’ils sont aptes à jouer face à Nice demain soir.

Ils sont de retour. Après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal face à l’Égypte dimanche soir, Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye vont pouvoir réintégrer le groupe olympien. Parti il y a un mois au Cameroun pour disputer la compétition, les deux joueurs devraient effectuer leur retour à Marseille aujourd’hui d’après La Provence.

Pape Gueye et Bamba Dieng sur la feuille de match ?

Tout au long de la compétition, Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye ont bénéficié de plusieurs minutes sous la tunique sénégalaise. En effet, Aliou Cissé leur a accordé plusieurs fois sa confiance, notamment en finale où les deux olympiens sont entrés en jeu face aux Pharaons. Cheikh Bamba Dieng s’est même chargé de tirer l’un des penaltys du Sénégal en toute fin de rencontre.

D’après les informations de La Provence, ce sera surtout à Jorge Sampaoli de juger si Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye pourront être dans le groupe pour affronter Nice demain soir. Leurs présences sur le banc ne seraient pas à exclure d’après le quotidien régional. Le technicien argentin devrait en dire plus lors de la conférence de presse à partir de 14h45.

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

« Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille