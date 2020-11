OM : Di Meco met les joueurs devant leur responsabilité !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Strasbourg (0-1), et fait face à de nombreuses critiques notamment sur le jeu. André Villas-Boas était même remonté face aux questions des journalistes. Cependant, le coach portugais n’a pas hésité à remonter les bretelles de ses joueurs.

Après ses commentaires en direct lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Porto, Éric Di Meco a été pointé du doigt en conférence de presse par André Villas-Boas. L’ancien défenseur vainqueur de la Coupe d’Europe en 1993 avec l’OM pointe du doigt le rôle des joueurs dans le niveau de jeu affiché par l’OM en ce moment.

Les joueurs ont une grosse responsabilité – Eric di meco

« En ce moment, bien sûr qu’on peut se contenter de ça parce que malgré ce qui se passe en Ligue des Champions, ils sont toujours compétitifs en championnat. Celui-ci n’est pas très relevé, tu te rends compte aujourd’hui que tu peux naviguer avec une équipe solide, cohérente et avec un éclair de génie que tu peux surnager. Maintenant, le but de la saison c’est finir cette Ligue des Champions en essayant de sortir la tête haute. Il reste 3 matchs, dont deux à la maison il faut rendre une ou deux copies très supérieures aux trois derniers matchs. Ne serait-ce que pour arrêter l’hémorragie des défaites et ensuite, essayer de refaire encore un podium et malheureusement ça ne suffit pas. Il faut toujours mettre la responsabilité des joueurs en avant. Le coach bien sûr qu’il a une responsabilité qu’on peut estimer à être de la même valeur que celle des joueurs. Mais ces derniers ont une grosse responsabilité et ça commence par être individuellement apte au haut niveau. Si AVB en met certains sur le banc, et en relance d’autres c’est déjà bon signe parce que ça veut dire qu’il y en a plusieurs qui devront se bouger. J’espère que dans cette équipe-là les mecs vont se rendre compte qu’il faut se mettre au top personnellement. Et que le coach aligne une équipe cohérente et qu’il fasse mieux que ce qu’il fait aujourd’hui. Mais l’OM dans ce championnat avec ses joueurs au niveau normal ça se bat pour le podium »

Eric Di Meco – Source : RMC (09/11/2020)