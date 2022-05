OM: Di Meco ne veut pas entendre parler de la 3ème place !

Après la défaite face à Rennes (2-0) ce samedi, les olympiens n’ont plus leur destin entre leur mains pour la 2ème place du classement. Il faudra compter sur une contre performance monégasque à Lens et gagner contre Strasbourg, à domicile pour retrouver la place de dauphin. Pour l’instant, Marseille est 3ème et ça n’enchante pas l’ancien joueur marseillais, Éric Di Meco.

l’OM ne peut plus compter que sur lui-même. Après la défaite contre Rennes samedi (2-0) au Roazhon Park, les olympiens ont perdu leur deuxième place, synonyme de qualification directe en LDC, à seulement une journée de la fin. Pour la retrouver, il faudra que Lens s’impose ou face un match nul à domicile contre Monaco samedi et que les hommes de Sampaoli s’imposent contre Strasbourg au Vélodrome. Une situation loin d’être acquise lorsqu’on voit la dynamique des alsaciens et la régularité des monégasques.

Di Méco craint de voir l’OM troisième !

La troisième place du classement en France reste qualificative pour la LDC, seulement il faut passer par des barrages qui se jouent lors du mois d’Aout. Un passage difficile que craint la majorité des équipes. Cela est aussi le cas d’Éric Di Meco, l’ancien joueur de l’OM, désormais consultant sur RMC ne veut pas voir Marseille tombait dans le piège de ces barrages et passer à côté de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles :

« Si tu finis 3e, ça te change trop de choses. On se rend compte que les équipes françaises qui finissent 3e, quand elles sont obligées de faire les barrages, souvent elles ne passent pas. Ça a été le cas de Monaco l’an dernier. Et souvent, ça leur plombe le recrutement et le début de saison parce que tu ne recrutes pas pareil si tu es en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, donc tu es obligé d’attendre d’être qualifié. La préparation physique, ce n’est pas la même donc tu as un trou physique à un moment donné de la saison. » Éric Di Méco – Source: RMC Sport (16/05/2022)

Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir — Sampaoli

En conférence de presse après le match à Rennes, Jorge Sampaoli s’est exprimé. Le coach argentin a assumé ses responsabilités sur la déroute de ses joueurs. Tactiquement, il n’a clairement pas fait les bons choix et a aussi tardé à faire des changements :

« On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c'est tout. Peut être que moi aussi j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ici ce soir (samedi). On voulait contrôler le jeu mais l'adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n'avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas. C'est très difficile de l'expliquer. On a subi ce match que ce soit au niveau footballistique et émotionnel. Le rendement offensif a été pauvre. On a essayé d'apporter plus de variété en deuxième mi-temps avec l'entrée de Bamba Dieng. En fait, le match a davantage tourné en faveur de Rennes qui a été bien meilleur dans les deux surfaces de réparation. Prendre la deuxième place?C'est dur, bien sûr, surtout parce qu'on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/22)