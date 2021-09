OM – Di Meco : « Quand McCourt vient à Marseille, j’avais de gros doutes ! »

Avant le début du mercato estival, la situation financière de l’OM était inquiétante. Pourtant, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont parvenus à reconstruire une équipe dans sa totalité. Eric Di Meco n’y croyait pas et a tenu à féliciter le président marseillais.

Convaincant depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille version Jorge Sampaoli continue de monter en puissance, match après match. Alors que les supporters olympiens avaient de quoi être inquiets à l’issue de la dernière saison, Pablo Longoria et le technicien argentin sont parvenus à reconstruire une équipe compétitive dans sa totalité malgré une situation financière très compliquée.

Il y a un gros recrutement qui a été réalisé, de l’argent a été investi, pour le moment bravo ! – Eric Di Meco

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, Eric Di Meco a justement tenu à féliciter le travail réalisé par les dirigeants olympiens. L’ancien joueur de l’OM se rappelle que la situation était loin d’être évidente il y a quelques mois.

« Souvenons nous de cette fameuse période. J’ai souvenir que lorsque Pablo Longoria prend ses fonctions, Frank McCourt vient à Marseille. Nous, on l’avait reçu avec RMC. Il était à l’Intercontinental, on l’avait reçu dans l’émission. On avait reçu Pablo Longoria et Frank McCourt. Je me souviens, à la sortie de l’émission, j’avais de gros doutes sur ce que le club va pouvoir faire l’année prochaine parce que ce qu’il ressortait de cette émission c’était « On n’a pas de sous pour recruter et si on peut vendre Kamara pour renflouer les caisses, on le vend. » C’était même pas pour recruter derrière. Je m’étais dit que si on commençait à vendre les bijoux de famille c’est mauvais signe. À l’arrivée, il y a un gros recrutement qui a été réalisé, de l’argent a été investi. Des joueurs ont été payés au dessus de ce qu’on pouvait penser sur la valeur de certains joueurs. Il y a eu des investissements donc à l’arrivée, pour le moment bravo ! » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)

On s’éclate quand on regarde l’OM – Daniel Riolo

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recruté, c’est l’équipe la plus agréable à regarder. On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue je m’en fous. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. Est-ce que dans quelques temps ça va changer ? On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de « kiffer ». Milik et Payet ne sont pas encore là et il peuvent encore bonifier cette équipe. A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu. Je suis désolé pour les supporters parisiens qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cette OM. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (13/09/2021)