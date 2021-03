OM : Di Meco s’inquiète pour Payet avec Sampaoli !

Jorge Sampaoli sera normalement sur le banc de l’OM face à Rennes le 10 mars prochain. Le coach argentin réputé pour demander de l’intensité va avoir du boulot avec certains cadres du vestiaire selon Eric Di Meco…

Sur les antennes de RMC, Eric Di Meco est revenu sur le cas Jorge Sampaoli qui devrait prendre en main l’effectif marseillais lors du match face à Rennes le 10 mars prochain. Pour l’ancien défenseur, des joueurs comme Dimitri Payet vont devoir se mettre au niveau physiquement pour plaire au nouveau coach !

l va falloir que les mecs comme Payet se mettent à courir — DI MECO

A LIRE AUSSI : OM : Le signal d’alarme lancé par Riolo !

« Le duo Longoria – Sampaoli, la bonne solution pour l’OM ? En tout cas, c’est une solution qui a le mérite d’être claire. Avec un jeune président qui connaît le foot. Même si un président doit connaître plus que le foot, mais ça, on verra à l’usage. Et puis un entraîneur qui correspond à ce qui a marché à Marseille sur les dernières années, avec Gerets, Bielsa, des coachs avec une personnalité particulière. Je pense que le mariage entre Sampaoli et l’OM peut être très intéressant. Peut-être même flamboyant si le coach arrive à mettre en place ses idées. Après, il va travailler avec un groupe qu’il n’a pas choisi. Il va falloir que les mecs comme Payet se mettent à courir. Parce qu’avec Sampaoli, ce n’est pas 9 km par match, c’est 12 ! Je pense qu’il y aura une remise à niveau avec l’arrivée de Sampaoli » Eric Di Meco – Source : RMC (02/03/21)