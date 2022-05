Dieng et son mercato, le danger d’une non qualification pour la LDC et Lens allié de l’OM… les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi: Dieng rassure sur son avenir, Marseille en danger financièrement en cas de non qualification en LDC et Lens, allié inattendu des olympiens…

Mercato OM : Dieng met fin au suspense !

Dans cette optique, l’avenir de Bamba Dieng, jeune attaquant en progression constante, pourrait être vers la Premier League. Mais ce dernier a confié au journaliste de l’Equipe, Bertrand Latour qu’il jouerait encore pour l’OM la saison prochaine. En effet, hier en marge des Trophées UNFP, celui qui a remporté le trophée du plus beau but de la saison de Ligue 1 pour son ciseau face à Strasbourg, s’est confié sur son mercato…

Je serai Marseillais la saison prochaine — Dieng

Bamba #Dieng « Je serai Marseillais la saison prochaine ». #OM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) May 15, 2022

Dieng doit mieux contrôler son dernier geste (…) Il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser — Sampaoli

« Deux aspects par rapport à Dieng. Ils sont propres aux attaquants. La précision il va la retrouver, c’est une aussi une question de maturité. C’est un joueur qui a une bonne frappe. Il doit mieux contrôler son dernier geste. C’est un joueur qui a gêné les défenseurs adverses à chaque fois qu’il a joué. Il a eu le sort du match entre ses pieds, mais c’est grâce à lui. Il s’est créé ces occasions, d’autres n’auraient pas pu faire ça. S’il arrive à comprendre les moments d’un match, quand il faut accélérer, poser des problèmes aux défenseurs… Dans ce second temps du dernier geste, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser. » Jorge Sampaoli– Source : Conférence de presse (04/05/22)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Kamara en discussions avancées pour un contrat de 5 ans en Premier League?

« Sur le match face à Lorient, Bamba Dieng c’est le taulier. Déjà il n’est pas titulaire, il a la force de caractère de rentrer dans le match, de remplacer Bakambu rapidement blessé. Il est buteur, passeur décisif… Malgré tout, il a cette capacité à se créer des occasions dans un style que finalement on n’a pas trop à l’OM. Une petite info que l’on glissait dans l’After c’est que Sampaoli estimait manquer d’un style direct de profondeur et Dieng apporte cela. C’est le pari qui aurait pu être gagnant à Rotterdam s’il avait concrétisé ne serait-ce qu’une occasion supplémentaire. Le match aurait été tout autre, son bilan en Coupe d’Europe aussi s’il met un autre but sur les trois ou quatre occasions qu’il a aux Pays-Bas. Là pour le coup, il offre un profil différent que n’a pas Milik mais qu’aurait pu avoir un Bakambu à 100% mais on sait qu’il ne l’est pas. Bamba Dieng, je pose la question mais c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final. Si on a un Milik qui revient, peut-être que Bamba Dieng, s’il n’a pas de pépin physique, je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik. » Florent Germain – Source : After Marseille (09/05/22)

Mercato OM: Conséquence dramatique en cas de non qualification directe en LDC ?

Un revers en forme de coup de massue. Ce samedi, L’Olympique de Marseille a perdu gros après sa défaite sur la pelouse du stade rennais (2-0). Ejecté de la deuxième place par l’AS Monaco, Marseille n’a plus son destin entre ses mains pour une qualification directe en Ligue des Champions. Il faudra espérer une défaite des monégasques à Lens et dans le même temps s’imposer à domicile contre Strasbourg. En cas de contre performance contre les hommes de Julien Stéphan, les marseillais pourraient voir les rennais leur passer devant et les sortir d’un podium qui semble primordial pour les olympiens.

À lire aussi : Mercato OM : L’énigmatique réponse de Saliba !

Un mercato tronqué et des pertes énormes !

En cas de troisième place, l’OM ne sera donc pas qualifier directement pour une place en LDC et devra passer par les barrages qui se à partir de début août. Un élément qui pourrait avoir de nombreuses conséquences sur le club. Sportive tout d’abord car cela modifierait la préparation planifié par le staff et Marseille devra rajouter des matchs très compliquées au moment où le championnat débutera.

Des conséquences sportives mais surtout économiques qui pourraient être désastreuses pour le club de Frank McCourt. D’après les informations de La Provence, avec cette troisième place l’OM ferait la croix sur les 30 à 50 millions touchés par les qualifiés directs en LDC. Pablo Longoria devrait attendre que son équipe se qualifie fin aout pour toucher cette somme ce qui réduirait considérablement sa marge de manoeuvre pour recruter des joueurs. Une donnée qui pourrait avoir un énorme impact sur le mercato olympien. L’été qui s’annonçait très chaud du côté de Marseille pourrait finalement être plus calme.

Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir — Sampaoli

En conférence de presse après la rencontre, Jorge Sampaoli s’est exprimé. Le coach argentin a assumé ses responsabilités sur la déroute de ses joueurs. Tactiquement, il n’a clairement pas fait les bons choix et a aussi tardé à faire des changements.

« On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c’est tout. Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir (samedi). On voulait contrôler le jeu mais l’adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n’avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas. C’est très difficile de l’expliquer. On a subi ce match que ce soit au niveau footballistique et émotionnel. Le rendement offensif a été pauvre. On a essayé d’apporter plus de variété en deuxième mi-temps avec l’entrée de Bamba Dieng. En fait, le match a davantage tourné en faveur de Rennes qui a été bien meilleur dans les deux surfaces de réparation. Prendre la deuxième place?C’est dur, bien sûr, surtout parce qu’on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/22)À lire aussi : Ce consultant préfère voir l’OM finir 4e !

L’OM peut compter sur Lens ! Seko Fofana annonce la couleur à Monaco !

L’Olympique de Marseille voit sa fin de saison se compliquait sérieusement. Défaits en Conference League en demi-finale par le Feyenoord Rotterdam, les olympiens sont également en train de perdre gros en championnat avec des défaites contre Lyon (0-3) et Rennes (2-0) qui ont eu de grosses conséquences sur le classement des hommes de Sampaoli. Bien partis pour finir deuxième, avec une solide avance il y a encore quelques semaines, les olympiens sont dans une situation délicate où ils viennent de se faire éjecter de la deuxième place par Monaco et voir Rennes les sortir du podium lors de la dernière journée. Pour éviter ce scénario catastrophe il faudra battre à tout prix Strasbourg à domicile et espérer une victoire des lensois qui reçoivent l’AS Monaco. Et les nordistes ne devraient pas manquer de motivation, encore animés par l’espoir de se qualifier pour une place européenne, ils donneront tout pour battre les monégasques à Bollaert.

À lire aussi : Mercato OM : Dieng met fin au suspense !

Ce sera un super dernier match à jouer face à Monaco — Franck Haise

Interrogé au micro d’Amazon Prime après la victoire face à Troyes, le coach du RC Lens a laissé exprimer sa joie de cette victoire et son impatiente de jouer une finale à domicile face à une belle équipe de Monaco :

« Ce sont trois points qui nous permettent d’avoir une finale à jouer même si ça ne sera pas la seule finale. Ce sera un super dernier match à jouer face à Monaco. Avoir passé cette barre des 60 points est un signal fort, comme le fait d’être resté dans le match après une première demi-heure très mitigée. On va pouvoir aller au bout de cette saison avec des ambitions. » Franck Haise – Source : Amazon Prime (14/05/2022)

#LeDébrief après #ESTACRCL 💬 Franck Haise : « On a été capable de retourner la situation. » 💬 Florian Sotoca : « Deux week-ends à l’extérieur mais comme à la maison. » pic.twitter.com/CVqqWwQboo — Racing Club de Lens (@RCLens) May 14, 2022

Fofana veut priver Monaco d’Europe !

Dans le sillage de son coach, Seko Fofana, a exprimé son souhait de jouer à fond ce dernier match et tenter de priver Monaco de deuxième place. Le milieu lensois, auteur d’une saison remarquable n’a pas oublié que l’année dernière une défaite de son équipe avait privé les nordistes de compétition européenne. Il souhaiterait rendre la pareille cette année :

» Ce sera une finale. L’année dernière, ils nous ont privé de l’Europe. J’espère que cette saison, j’espère qu’on va les priver d’Europe. C’est aussi pour faire plaisir à tous nos supporters, à ce club qui a souffert pendant 10 ans. C’est une fierté ce soir de représenter ce club. » Seko Fofana – Source : Trophées UNFP (15/05/2022) À lire aussi : Mercato OM : L’énigmatique réponse de Saliba !