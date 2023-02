Mercato OM : Djellit s’enflamme sur une recrue de Longoria !

Emballer par le mercato et la saison marseillaise, Nabil Djellit a néanmoins une crainte, celle que les olympiens ne terminent pas second du championnat…

D’après Nabil Djellit, au vu des forts investissements, l’OM doit absolument terminer à la deuxième place du classement….

Je pense que l’OM, c’est la deuxième ou rien– Djellit

« Je pense que l’OM c’est la deuxième place ou rien. Je ne m’attendais pas à ce que l’OM envoie du lourd cet hiver. Ounahi, pub XXL par Luis Enrique à la Coupe du Monde, c’est Iniesta. Je le suis depuis un moment, il pue le football et c’est un beau joueur. Ça va vite pour lui, il n’y a pas longtemps il était à Avranches. Malinovski, c’est un joueur confirmé qui connait les principes de jeu de Tudor. Et là où ils m’ont bluffé c’est Vitinha, où je me suis dis d’où vient l’argent ? Mais c’est une super nouvelle pour la Ligue 1, car je reste persuadé que pour le football français brille à haut niveau c’est pas que le PSG, c’est aussi l’OM » Nabil Djellit— Source : Europe 1 (03/02/22)

Le championnat n’est pas très élevé au final, même si j’adore Marseille — Djellit

« Ils peuvent perdre le titre mais pour être honnête, je n’y crois pas. Je pense qu’ils finiront par gagner quand il le faudra. Mais ils devraient gagner ce championnat de France avec une marge conséquente, ce qui ne sera absolument pas le cas vu comment c’est parti. En début de saison on y a tous cru. On a vu ce match face à Lille fantastique, des conférences de presse où on avait l’impression de partir sur de nouvelles bases et que c’était une bonne chose. Mais finalement, c’est un comme une chanson de Julio Iglesias : ‘non je n’ai pas changé’. Rien n’a changé au final. Le championnat n’est pas très élevé au final, même si j’adore Marseille et que je trouve que Lens c’est fantastique. S’ils sont en Premier League ils se font dévaster. L’OM c’est une équipe qui s’est fait sortir au premier tour de la Ligue des Champions. Ce n’est pas un 1/4 ou un 1/2 finaliste de Ligue des Champions comme on peut retrouver dans d’autres grands championnats. Encore une fois, ce que font l’OM et Lens c’est bien mais s’ils sont en Premier League, ce n’est pas dans le Big 4… Ils font jouer Ramos. Ramos en Premier League il ne jouerait plus ! C’est un miracle pour lui le PSG. C’est un salaire Qatari ou Chinois tout en restant compétitif et dans un grand club européen. Ce PSG, ça suffira en Ligue 1 et point ! » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (17/01/23)