Djellit séduit par l’OM, encense un joueur et pointe une grosse déception !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (4-2) ce dimanche soir à l’occasion du match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Aubameyang a une nouvelle fois brillé en réalisant un doublé. Sur son compte Twitter, Nabil Djellit a donné son sentiment sur la préférence de l’OM et de quelques individualités.

Après la victoire face à Lorient ce dimanche soir (2-4) , l’ OM remonte à la 6e place du classement de Ligue 1 et sort progressivement de la crise. Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit a évoqué la prestation du club marseillais et plus particulièrement de son duo d’attaquant