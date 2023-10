OM : Pas convaincu par la victoire de Marseille, Djellit regrette un entraineur !

L’Olympique de Marseille a enfin renoué avec le succès ce dimanche au Stade Vélodrome face au Havre (3-0). Les marseillais n’avaient plus gagné depuis le 26 août dernier toutes compétitions confondues. Le journaliste de l’Equipe a évoqué cette rencontre.

Face au Havre ce dimanche, l’OM devrait impérativement s’imposer enfin se relancer. Les marseillais n’avaient plus goûté à la victoire depuis plus d’un mois (le 26 août 2023) . Le large succès 3-0 a donc permis aux olympiens de se rassurer. L’OM fait également une belle opération au classement en remontant à la 6e place et en ne se laissant pas décrocher par ces concurrents.

A lire aussi : OM : L’échange entre Cédric Doumbé et Amine Harit au Vélodrome !

Sur les réseaux sociaux, le journaliste de la chaîne l’Equipe Nabil Djellit a donné son sentiment sur le match des marseillais. Il n’a visiblement pas été convaincu par la prestation de l’OM :

« Le 3-0 de Sarr sauve ce match, finalement ennuyeux. Pas un grand OM : juste le taf face à une équipe faible. L’OM de Tudor me manque. Première victoire de Gattuso. Je pense qu’il y en aura d’autres…. »

A lire aussi : OM : Riolo en extase devant le but d’Aubameyang !

Le 3-0 de Sarr sauve ce match, finalement ennuyeux. Pas un grand OM : juste le taf face à une équipe faible. #OMHAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 8, 2023

L’OM de Tudor me manque. #OMHAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 8, 2023

Première victoire de Gattuso. Je pense qu’il y en aura d’autres. #OMHAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 8, 2023

A lire aussi : Mercato OM : Le choix de Marcelino a fait grincer des dents en interne?