OM : Djellit voit un penalty oublié pour Rennes et se moque d’un joueur olympien !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé dimanche soir contre Rennes (2-0) au stade Vélodrome à l’occasion du match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Pendant cette rencontre, le journaliste Nabil Djellit a souligné plusieurs aspect importants à ses yeux…

Pour Nabil Djellit, l’arbitre aurait dû accorder un penalty à Gouiri, la défense de Rennes n’est pas au niveau et le spectacle proposé n’est pas au rendez-vous. « Y avait penalty sur Gouiri. Mbemba s’intéresse à tout sauf au ballon. Marseille à domicile. Un but heureux sur penalty et ça ferme boutique. Doit-on payer un billet pour voir ça ? Vitinha a failli marquer… contre son camp. »

A lire aussi : OM – Harit : « c’est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison… »

Vitinha a failli marquer… contre son camp

Vitinha a failli marquer… contre son camp. #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 3, 2023

Marseille à domicile. Un but heureux sur penalty et ça ferme boutique. Doit-on payer un billet pour voir ça ? #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 3, 2023

Y avait penalty sur Gouiri. Mbemba s’intéresse à tout sauf au ballon. #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 3, 2023

Le de RMC Sport, Daniel Riolo revient sur la performance de l’OM contre Rennes ce dimanche soir. Ce dernier ne trouve pas d’amélioration dans le jeu du club marseillais.

« Si l’OM bat Lyon mercredi, ils peuvent basculer du bon côté du classement. Les dernières semaines ont été médiocres en termes de jeu et de résultats. Comme ça ne s’améliore pas, fondamentalement en termes de jeu mais que tu enchaîne deux victoires en trois jours à domicile forcément, tu te dis que ça va donner confiance et que ça va permettre de travailler. On essaye de surfer sur l’effet positif. Espérons-le. Mais ce soir, dire que l’OM a dominé son adversaire, s’est offert des certitudes ou a progressé, c’est faux. Ils ont été dominés par un adversaire qui a été assez maladroit. Je retiens que Rennes a filé un sacré coup de main à l’OM. D’abord en offrant ce penalty d’une manière vraiment bête sur la seule vraie belle phase de jeu de l’OM en première période. À côté de ça, les marseillais subissent, les occasions sont pour l’adversaire, Il n’y a pas grand chose dans le jeu qui avance. Si ça leur fait du bien, tant mieux, espérons que ça avance. Mais dans le jeu, je n’ai rien vu ce soir. L’année dernière, on ne s’ennuyait jamais devant les matchs de l’OM, je ne voulais jamais rater un match, mais là clairement, tu t’ennuies. c’est juste une vérité. Qu’on ne dise pas que les supporters de l’OM espèrent quelque chose de cette équipe-là cette saison et qu’ils ne s’ennuient pas devant les matchs de leur équipe, » a déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot.

A lire aussi :Ex OM : Les émouvantes confessions d’un Thauvin nostalgique de Marseille

A lire aussi : OM-Rennes (2-0): le sublime but d’Ounahi !

🔵⚪ @DanielRiolo : « L’OM a été dominé par un adversaire assez maladroit dans les phases offensives (…) Il n’y a pas grand chose dans le jeu qui avance à l’OM. » pic.twitter.com/Wa6jz8cl1G — After Foot RMC (@AfterRMC) December 3, 2023

A lire aussi : OM – Rennes : 2 ROUGES, DES BUTS mais pas encore un match référence?